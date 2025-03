Uzmanı uyarıyor: Her ağrı fıtık değildir!

Boyun ağrısı, pek çok kişinin günlük hayatta sık karşılaştığı sorunların başında geliyor. Bu ağrıyı yaşayan herkes, "Acaba fıtık mı" endişesine kapılıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Büşra Değirmenci, yaşanan ağrıların çoğunun kas, bağ dokusu ya da duruş bozukluğundan kaynaklandığını belirtiyor. Şu bilgileri veriyor.



KAS VE TENDONLAR

Boyun ağrısı oldukça sık görülen bir kas iskelet sistemi hastalığı olarak biliniyor. Çoğu insan, yaşamları boyunca en az bir kez boyun ağrısı problemi yaşıyor. Ancak bunların yaklaşık yüzde 15'i kronik boyun ağrısına dönüşüyor.



Boyun ağrısı, farklı anatomik yapılardan ve birçok farklı hastalıktan kaynaklanabiliyor. Boyundaki kaslar, tendonlar, bağlar, servikal sinir kökleri ve faset eklemlerin her biri ağrı kaynağı olabiliyor. Boyun ağrısı denilince akla ilk boyun fıtığı gelse de aslında ağrıların çoğu kas, bağ dokusu ya da duruş bozuklukları kaynaklı ağrılar geliyor.



KİREÇLENME Mİ?

Günlük yaşantımızda pek çok etken de yine boyun ağrısına sebep olabiliyor. Özellikle masa başında çalışanlarda boyun ağrısı yaygın görülüyor. Öne eğilerek çalışmak, uzun süre boynu öne eğik tutarak telefona bakmak, araba sürmek, uygun olmayan yastık seçimi, elde bulaşık yıkamak gibi boynun belli bir pozisyonda uzun süre tutulduğu ev işleri de ağrıya neden oluyor.



Günlük yaşamda maruz kalınan stres boyun ağrısını arttırıyor. Boyun ağrısı ile beraber sırt-omuz ağrısı, ellerde uyuşma, baş dönmesi ve baş ağrısı görülebiliyor. Kas ve bağ doku kaynaklı ağrılar dışında travmalar, kireçlenme, boyun fıtığı, romatizmal hastalıklar, omurgayı tutan enfeksiyöz ve tümöral hastalıklar da boyun ağrısı nedeni olabiliyor.



HiS KAYBI OLUR

Boyun fıtığı olup olmadığına dair belirtilerin neler olabileceğini ifade eden Dr. Değirmenci, "Boyun fıtığı, genellikle kol ağrısıyla belirti veriyor. Yapılan fizik muayene sırasında kol veya elde kuvvet ve his kaybı tespit edilebilir. Nörolojik muayene teşhislerine göre radyolojik inceleme isteniyor.



NELER YAPILMALI?

DR. Büşra Değirmenci, boyun ağrısının hafifletilmesi için tavsiyelerde bulunuyor. "Boyun ağrısı yaşayan kişilerde yastık kullanımı önemlidir. Boynun aynı pozisyonda sürekli durması kasların zorlanmasına ve boyun ağrısına yol açar. Bunu önlemek için 30-40 dakikada bir kısa molalar verilmesi gerekir" diyor.

