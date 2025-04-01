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Uzmanı uyarıyor! Hazımsızlık sorunlarıyla ortaya çıkıyor: Et tüketimine dikkat

Safra taşları, şişkinlik, karında rahatsızlık ve dolgunluk hissiyle belirti veriyor. Çoğu kez tesadüfen fark ediliyor. Prof. Dr. Murat Gönenç, uyarıyor: Et ağırlıklı beslenme, safra taşı oluşumuna yol açabilir.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025
Uzmanı uyarıyor! Hazımsızlık sorunlarıyla ortaya çıkıyor: Et tüketimine dikkat

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Sindirim sisteminin önemli bir parçası olan safra kesesinde oluşan taşlar; şişkinlik, karında rahatsızlık hissi ve dolgunluk gibi hazımsızlık sorunlarıyla ilk sinyalleri veriyor.

Her safra kesesi taşının ameliyat gerektirmediğine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Gönenç "Safra taşları bir sebep değil bir sonuçtur. Esas sorun taşın kendisi değil, safra kesesinin hasta olmasıdır" diyerek safra taşları konusunda toplumda yanlış bilinen doğruları anlatıyor:

Safra taşı yalnızca safra kesesinde olur: Taşlar, safra kesesi dışındaki safra yollarında da oluşabiliyor. Safra sistem bir ağaca benzer. Küçük ve orta boy dalları karaciğerin içinde, büyük dalları ve gövdesi karaciğerin dışında yerleşiktir. Safra kesesi de karaciğerin dışında yer alan safra yollarının bir parçasını oluşturuyor. Safra ağacı karaciğerde üretilen safranın geçici olarak depolanarak bağırsağa aktarılması görevini üstleniyor. Bu ağacın herhangi bir bölgesinde safra taşı oluşsa da büyük bir kısmı safra kesesinde gelişiyor.

Safra taşı sadece yaşlılarda görülür: Safra taşları her yaş grubunda görülebiliyor. Ancak yaş ilerledikçe risk artıyor. 40 yaşından sonra görülme sıklığı yükseliyor. Bunun yanı sıra obezite, genetik yatkınlık ve bazı kronik hastalıklar da safra taşı oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.

Safra taşı her zaman şikayete neden olur: Safra taşları her zaman belirti vermediğinden şikayete de yol açmayabiliyor. O nedenle rutin kontroller sırasında bazen tesadüfen tespit edilebiliyor. Safra taşlarında en sık görülen şikayet ise şişkinlik, karında rahatsızlık hissi ve dolgunluk gibi hazımsızlık sorunları oluyor.

Ameliyat sonrası safra taşları tekrar oluşur: Safra kesesi alındıktan sonra safra taşı tekrar oluşmuyor, çünkü safra taşı oluşumunun ana sebebi safra kesesinin kendisidir. Ancak safra yollarında taş oluşumu nadiren görülebiliyor.

SAFRA TAŞI DÜŞÜRÜLEBİLİR
Safra kesesi taşları böbrek taşları gibi düşürülemiyor. Taşlar, kesenin içinde hareket edebiliyor, ancak kendiliğinden düşmeleri mümkün olmuyor. Bol su içmek de böbrek taşlarında olduğu gibi düşmelerini sağlamıyor. Safra kesesi taşları böbrek taşları gibi düşürülemiyor. Taşlar, kesenin içinde hareket edebiliyor, ancak kendiliğinden düşmeleri mümkün olmuyor. Bol su içmek de böbrek taşlarında olduğu gibi düşmelerini sağlamıyor.

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