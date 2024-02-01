Uzmanı uyardı: Tedavi edilmezse hayati risk oluşturuyor! İşte varisin tedavi yöntemleri...

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesi olarak tanımlanıyor. Gebelik, şişmanlık, uzun süre ayakta kalmak, bazı meslekler, kadın olmak, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri, dar giysiler giymek, kabızlık, yaşlılık ve genetik faktörler nedeni ile oluşabiliyor.

Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşuyor. Hatta damar çatlamaları görülebiliyor. Radyoloji Uzmanı Dr. Metin Çevener, varisin tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler veriyor: