Uzmanı trigeminal nevralji hastalığına karşı uyardı: Gençler için risk yüksek!

Trigeminal nevralji (TN), direkt olarak beyinden çıkan 12 çift sinirden beşincisi olan 'trigeminal sinir'in tutulduğu, çok şiddetli ağrılarla seyrediyor. Öyle ki yemek yerken, su içerken, diş fırçalarken bazen de hiçbir şey yapmadan şimşek çarpması gibi oldukça kuvvetli ağrılara neden oluyor. Hastayı günlük aktiviteleri, hatta yaşamsal işlevleri dahi yapamaz durumu getirebiliyor. En kısa sürede tanı konması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burçak Ekinci Evci, trigeminal nevralji hakkında önemli uyarılarda bulunuyor:

AĞRILI TİK ATAKLARI

Ağrılar yüzün bir tarafını ve genellikle alt yarısını tutar. Saniyeler veya 1-2 dakika sürer. Elektrik ya da şimşek çarpması şeklinde görülür. Haftalar, aylar süren atak dönemlerinde bu ağrılar gün ve gece boyu birçok kez tekrarlar. Hasta ağrı nedeniyle yüzünü kasar, buruşturur. Bu nedenle tabloya ağrılı tik adı verilmiştir. TN'nin oldukça karakteristik bir özelliği yüz, dudaklar, dil veya diş eti üzerinde bir noktaya dokunulmasının ağrıyı tetiklemesidir.