Uzmanı mevsimsel baş ağrısıyla baş etmenin yollarını sıraladı!

İklim değişiklikleriyle birlikte baş ağrıları artıyor. Özellikle migren şikayetiyle doktora başvuru oranı yaz aylarında adeta fırlıyor. Isı, susuzluk, parlak ışık ve nispeten daha az uyku yaz aylarında migren ataklarını artırabiliyor. Peki mevsimsel baş ağrısıyla nasıl baş etmek gerekiyor. Uz. Dr. Özden Yener Çakmak, konuyla ilgili şunları söylüyor:

Özellikle yetişkinlerde görülen baş ağrısı toplumun büyük kısmının hayatını belli evrelerde etkiler. Bazı kişilerde de yaşamları boyunca devam eder. Mevsimsel değişiklikler baş ağrıları üzerinde etkilidir. Yaz aylarında, sıcakların artmasıyla baş ağrısı şikayetlerinde de artış gözlenmektedir. Kronik ağrıları olan kişiler bunun çoğunlukla farkına bile varamayabilirler. Oysaki bilimsel çalışmalar sıcak havalarda damarların genişlemesiyle baş ağrılarının da arttığını göstermektedir. Öte yandan lodosun migreni tetiklediği bilinmektedir. Ayrıca sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımı ağrıları olumsuz etkileyen bir başka etkendir. Klimalı ortamda uzun süre bulunmak baş ağrılarını tetikleyebilmektedir. Yaz dönemiyle birlikte artan baş ağrılarının tedavisi ağrının tipine göre farklılık gösterir. Bu nedenle güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde dışarı çıkmamak ve çok fazla klimaya maruz kalmamak büyük önem taşır.