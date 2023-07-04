Uzmanı mevsimsel baş ağrısıyla baş etmenin yollarını sıraladı!

İklim değişiklikleriyle birlikte baş ağrıları artıyor. Özellikle migren şikayetiyle doktora başvuru oranı yaz aylarında adeta fırlıyor. Isı, susuzluk, parlak ışık ve nispeten daha az uyku yaz aylarında migren ataklarını artırabiliyor. Peki mevsimsel baş ağrısıyla nasıl baş etmek gerekiyor. Uz. Dr. Özden Yener Çakmak, konuyla ilgili şunları söylüyor:
Özellikle yetişkinlerde görülen baş ağrısı toplumun büyük kısmının hayatını belli evrelerde etkiler. Bazı kişilerde de yaşamları boyunca devam eder. Mevsimsel değişiklikler baş ağrıları üzerinde etkilidir. Yaz aylarında, sıcakların artmasıyla baş ağrısı şikayetlerinde de artış gözlenmektedir. Kronik ağrıları olan kişiler bunun çoğunlukla farkına bile varamayabilirler. Oysaki bilimsel çalışmalar sıcak havalarda damarların genişlemesiyle baş ağrılarının da arttığını göstermektedir. Öte yandan lodosun migreni tetiklediği bilinmektedir. Ayrıca sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımı ağrıları olumsuz etkileyen bir başka etkendir. Klimalı ortamda uzun süre bulunmak baş ağrılarını tetikleyebilmektedir. Yaz dönemiyle birlikte artan baş ağrılarının tedavisi ağrının tipine göre farklılık gösterir. Bu nedenle güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde dışarı çıkmamak ve çok fazla klimaya maruz kalmamak büyük önem taşır.
ANNELİĞİN İŞİ YAŞ
Hamilelik doğal bir süreçtir. Ancak anne adayının durumu, hamilelik için önem teşkil eder. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen konu hakkında şu bilgileri verdi: Annede kronik bir hastalığın bulunması, hamileliği olumsuz etkiler. Hipertansiyon ve diyabet hastası olan kadınların hamilelik dönemleri risk içerir. Yaş ise en önemli unsurlardan biridir. Hamileliğin 35 yaşından sonra gerçekleşmiş olması da riskli gebelik için bir risk faktörüdür. Aşırı kilo ve aşırı zayıflık da yine en önemli tehlikelerden biridir.
FISTIK GİBİ HABER
Sakız ağacı ailesinden olan Antep fıstığının faydaları saymakla bitmiyor. "Yeşil altın" olarak bilinen fıstığın içinde vücudun tüm ihtiyacı olan vitamin, mineral ve proteinler bulunuyor. Antep fıstığı, yeterli şekilde tüketildiğinde birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasını önlüyor. Tokluk hissi oluşturduğu için kilo kontrolü sağlıyor. Kemik gelişimi ve büyümede etkili oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Betül Merd, günde mutlaka 50 gram Antep fıstığı tüketilmesini öneriyor.