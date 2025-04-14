Uzmanı açıkladı: Limon suyunun faydası yok, bitki çayı zayıflatmaz!

Yazın gelmesine sayılı günler kala, kadınları kilo verme telaşı sarıyor. Diyetisyen Cemre Kamalı, özellikle bitki çayı içerek kilo vermeye çalışanları uyarıyor.

"Bitki çaylarının sadece metabolizmayı hızlandırmaya, ödem atmaya yardımcı olan etkileri vardır fakat hiçbir bitki çayı sağlıklı beslenme olmadan zayıflatamaz" diyor.

Özellikle kilo verdiği düşünülen limon suyunun yağ yakıcı etkisinin bulunmadığını belirtiyor. Şöyle devam ediyor:

Uluslararası Spor Beslenmesi Topluluğu dergisinde yer alan bir çalışmada spordan önce yapılan hafif bir beslenmenin yağ yakımını hızlandırdığını göstermiştir. Ana öğünden sonra meyve tüketilmesi gaza sebep olabilir. Bundan dolayı 2 saat sonra tüketilmesi gerekir.