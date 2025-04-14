PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı açıkladı: Limon suyunun faydası yok, bitki çayı zayıflatmaz!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kilo verme telaşı arttı. Diyetisyen Cemre Kamalı, özellikle bitki çayı içerek kilo vermeye çalışanları uyardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
Uzmanı açıkladı: Limon suyunun faydası yok, bitki çayı zayıflatmaz!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yazın gelmesine sayılı günler kala, kadınları kilo verme telaşı sarıyor. Diyetisyen Cemre Kamalı, özellikle bitki çayı içerek kilo vermeye çalışanları uyarıyor.

"Bitki çaylarının sadece metabolizmayı hızlandırmaya, ödem atmaya yardımcı olan etkileri vardır fakat hiçbir bitki çayı sağlıklı beslenme olmadan zayıflatamaz" diyor.

Özellikle kilo verdiği düşünülen limon suyunun yağ yakıcı etkisinin bulunmadığını belirtiyor. Şöyle devam ediyor:

Uluslararası Spor Beslenmesi Topluluğu dergisinde yer alan bir çalışmada spordan önce yapılan hafif bir beslenmenin yağ yakımını hızlandırdığını göstermiştir. Ana öğünden sonra meyve tüketilmesi gaza sebep olabilir. Bundan dolayı 2 saat sonra tüketilmesi gerekir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakan Tekin’den öğretmenler açığa alındı yalanına sert tepki! CHP’li Özel neden FETÖ okulu açan İmamoğlu’nun peşinden gidiyor?
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tutukluluğa itirazları reddedildi
Türk Telekom
Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten cari denge açıklaması: 1.8 milyar dolar fazla verdi!
343 bin açık var! En çok personel aranan alanlar belli oldu! İŞKUR verileri açıkladı
Teröristbaşı Öcalan’ın daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları! İlkokul karnesi ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Silah bırakmayan her yapı açık hedefimiz
Buldan tarih verdi gözler PKK’ya çevrildi! Kandil’deki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesih
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
Zirai don 36 ili vurdu! İl il hangi meyve ve sebzeler zarar gördü? Elma, kayısı, üzüm tehlikede
Ebrar Sitesi yerine 32 blok 775 konut! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 7/24 mesai
Adana Cumali Timi’yi arıyor! Annesi gözyaşlarına boğuldu ağıtlar yaktı: Benim yüreğim yanıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel niteliksiz siyasetin markası oldu
İran’la sıkı fıkı olan PKK’lı Cemil Bayık’a BBC Farsça cilası! İmralı’yı takmadı İsrail’e yanladı: Bizi yanına çeken Orta Doğu’da kazanır
Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık bugün hakim karşısında
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
Metin Yıldız’dan CHP’li Ekrem İmamoğlu ve fondaşlara sert tepki: Şikayet ettikleri her şeyi kendileri yapıyor
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi