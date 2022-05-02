Uzman isimler uyardı: Tiroit hastalığı ses sorunlarına yol açar

Ses kısıklığı günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız şikayetler arasında yer alıyor. Kimi zaman ihmal edilen bu durum, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. YKBB Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Alkan, geçici ve kalıcı ses kısıklıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.

NEZLE BİLE ETKİLER

Ses, duygularımızı ifade etmemize ve iletişim kurmamıza yardımcı oluyor. Seste oluşan sorunlar ise güveni azaltıyor. Kimi hastalıklar, ses sağlığını bozabiliyor. Bunların başında solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Nezle, gripte larenjit dediğimiz ses teli iltihabı nedeniyle ses daha kalın çıkıyor. Üst solunum yolundaki ödem, enfeksiyon geçtiğinde ses sorunları da kendiliğinden kayboluyor. Ancak bazen de tedavi edemediğimiz kalıcı ses sorunları olabiliyor.

İHMALE GELMEZ

Ayrıca, nodüller, halk arasında ses teli eti olarak bilinen polipler, sulkus dediğimiz doğuştan gelen ses teli üzerindeki yarıklar ya da ses teli felçleri gibi gırtlağa bağlı sorunlar da ses sorunlarına yol açıyor Prof. Dr. Alkan, "Tiroit ameliyatları, tiroit bezindeki kitleler, beyindeki veya boyundaki sorunlar da ses teline giden siniri etkileyerek sesin kalitesini bozar" diyor. Akciğer hastalıkları da ses sorunlarına yol açıyor. Astım gibi kronik akciğer hastalığı olanların da sesi kötü çıkabiliyor. Çünkü ses sadece gırtlaktan çıkmıyor. Akciğerler sesin esas oluşumundaki güç kaynağı olarak biliniyor.

KAHVEYİ AZALT SUYA BAK

Ses hijyeninin sağlanmasında, doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, sözlerine şöyle devam ediyor: Esas önemli konu, doğru su kullanımı. Çay, kahve, meyve suyu hiçbir şekilde suyun yerine geçmez. Ayrıca tüketilen midede sorun yaratabilecek gıdaların da ses sağlığına etki edeceği unutulmalıdır.