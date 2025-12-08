PODCAST CANLI YAYIN

Uyku apnesi alarm veriyor: Gençlerde hızla yayılıyor! 9 kritik belirti açıklandı!

Uyku apnesi, çok ciddi hastalıklara hatta ani ölüme yol açabiliyor. Doç. Dr. Mustafa Emir Tavşanlı, “Bu hastalık, obezite nedeniyle günümüzde gençlerde de hızla yaygınlaşıyor” diyor.

Uyku apnesi alarm veriyor: Gençlerde hızla yayılıyor! 9 kritik belirti açıklandı!

Son yıllarda gerek sağlıksız beslenme alışkanlıkları gerekse hareketsiz yaşam tarzı obezitenin hızla yaygınlaşmasına neden oluyor. Modern çağın bu salgın hastalığı çok ciddi başka hastalıklara da yol açabiliyor. Onlardan biri de tıkayıcı uyku apnesi! Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Emir Tavşanlı, günümüzde gençlerde de hızla yaygınlaşan uyku apnesinin yaşam kalitesini düşürdüğünü vurgulayarak şöyle konuşuyor: "Tıkayıcı uyku apnesi; basitçe havayolunu çevreleyen kasların uyku esnasında solunumu etkileyecek derecede havayolunu daraltması olarak tanımlanabilir. Uyanıkken hastalarda herhangi bir solunum sıkıntısı yoksa da, uyku esnasında bu bölgedeki kasların gevşemesi ve daralmanın artmasına bağlı olarak solunumları onlarca hatta yüzlerce kez kesintiye uğramaktadır. Bazı kişilerde yapısal olarak buradaki geçiş yolu dar olmakta ve özellikle kilo alımı ile daha da dar hale gelebilmektedir. Kiloda yüzde 10'luk artış, riski 6 kat artırıyor"

9 ÖNEMLİ BELİRTİ
Gürültülü ve aralıklı horlama, hastanın nefesindeki kesintilerin çevredekiler tarafından fark edilmesi, boğulur gibi uyanmak, gece tuvalete kalkma ihtiyacı hissetmek, gece özellikle ense ve göğüs üzerinde terlemenin olması, sabah yorgun kalkmak, gün içinde uykulu ve yorgun olmak, sabah baş ağrısıyla uyanmak, unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu tıkayıcı uyku apnesinin önemli belirtileridir.

POLİSOMNOGRAFİ TETKİKİ

Uyku apnesinin tanısı; hastanın şikayetlerinin yanı sıra bir gecelik uykusunun izlendiği ve beyin aktivitesi, solunum, kalp ritmi ile vücut kas hareketleri gibi çeşitli parametrelerin kaydedildiği 'polisomnografi' tetkikiyle konuluyor. Tedavi olarak hastaya gece uyku esnasında kullanacağı bir cihaz yardımıyla, genelde burna takılan bir maskeyle basınçlı hava verilmektedir. Hava yolundaki tıkanıklığı aşarak solunumun kesintisiz devam etmesi hedeflenmektedir. Hastaların genelinde CPAP dediğimiz sürekli pozitif hava basıncı veren cihaz yeterli olmaktadır. Hastaların fazla kilolarından kurtulmaları, dolayısı ile metabolik tablonun da kontrol altına alınması kolaylaşmaktadır.

