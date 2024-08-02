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Tüp bebek tedavisi sürecinde olanlar dikkat! Fazla kilo başarıyı düşürür

Tüp bebek tedavisi, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yardımına koşuyor. Uzmanlar, bu süreç hakkında kritik önerilerde bulunuyor. Özellikle kadınları uyarıyor: Anneliği ertelemeyin. Obezite, başarı şansını düşürür. Zayıflayın.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
Tüp bebek tedavisi sürecinde olanlar dikkat! Fazla kilo başarıyı düşürür

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Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek artıyor. Doğal yollarla hamilelik oluşmaması durumunda, çiftler tüp bebek tedavisine başvuruyor. Bu tedavide, kilodan kronik hastalıklara, beslenmeden çevresel faktörlere kadar pek çok durum etkili oluyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

EMBRİYO KALİTESİ ÖNEMLİ
Tüp bebek tedavisinde çiftler kimi zaman ilk yapılan transfer işleminde gebeliği yakalıyor. Bazı durumlarda 2, hatta 3. ve 4. denemelerde gebelik sağlanıyor. Bazen o da mümkün olmuyor! Bu sebeple tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının önüne geçilmesi için doktora başvurulması gerekiyor. Embriyo kalitesi ve rahim içi dokusu, tüp bebek tedavisini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

MİYOMLARA DİKKAT
Rahim şekli, iç dokusu ve yapısı, sağlıklı bir gebelik için önem taşıyor. Rahim iç dokusunu bozan polip, miyom benzeri yapılarla perde benzeri yapısal bozukluklar, tüplerin normal olması hidrosalfinks yapısında olmaması, rahim duvarının ince olması gibi sebepler tüp bebek başarısını etkiliyor. Bu yüzden anne adaylarının tedaviden önce rahim filmi çekiliyor. Sorunların rahim iç yapısına yapılacak histereskopik ve laparoskopik işlemlerle çözülmesi gerekiyor. Rahim hem alan hem de iç dokusu anlamında transfere tam anlamıyla hazır olması gerekiyor.

YUMURTA REZERVİ AZALIR
Bazı faktörler de embriyo kalitesini etkiliyor. Kadının yaşı ve yumurta kalitesi, erkeğin sperm yapısı, kadın ve erkeğin genetik yapısı bu faktörler arasında yer alıyor. Çiftlerin tüp bebek sürecinde birlikte değerlendirilmesi, hiçbir detayın gözden kaçı- rılmaması başarı sağlıyor. Tüp bebek tedavisinde kadının yaşı büyük önem taşıyor. Çünkü ilerleyen yaşla birlikte yumurta rezervi ve kalitesinde düşüş yaşanıyor. Bu sebeple çiftlerin vakit kaybetmemeleri ve beklemeden hekime başvurulması öneriliyor.

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