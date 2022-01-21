Televizyon, telefon, bilgisayar gibi dijital cihazların mavi ışığı hücre DNA’sına tehlike saçıyor

Televizyon, telefon, bilgisayar gibi dijital cihazlar ile floresan lambalar ve parlak ışıkların yapay güneş ışık (mavi ışık) yayıyor. Sağlık bir cilt için sadece güneş ışınlarından değil, mavi ışığın da etkilerinden korunmak gerekiyor. Doç. Dr. Alev Eken, "Mavi ışığın cilt üzerindeki olumsuz etkisi yeterince bilinmiyor. Ton farklılıklarına, lekelere, çizgilere ve cildin daha erken yaşlanmasına neden olabilir. Mavi ışığın kaynağı ne yazık ki sadece güneş değildir. Teknoloji çağında tıbbi cihazlardan dijital teknolojiye ve aydınlatmalara kadar yapay kaynaklarda da kullanılmaktadır. Ultraviyole ışınları yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının sadece yüzde 5'ini oluşturur" diye konuşuyor.
SIRRI SALATALIK
Salatalık, her ne kadar toplumda sadece bol sulu bir sebze olması ile öne çıksa da içerisinde bundan çok daha fazlasını barındırıyor. İçerdiği C, B1 ve K vitaminlerinin yanı sıra flavonoid, potasyum, biyotin ve manganez gibi maddeleri ile vücuda birçok fayda sağlıyor. Düşük kalorili ve yüksek su oranına sahip olduğu için kilo vermek isteyenlere yardım ediyor. Vücutta detoks etkisi yarattığı bilinen salatalık suyu düzenli tüketildiğinde ödemleri atıyor. Acıkmayı engelliyor. Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.
ÖMÜR KATAN GELİŞMELER
Bilim adamları, 130 yaşına kadar yaşamanın sırrını kırmak üzere çalışma başlattı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yeni yaşlanma karşıtı araştırma şirketlerine 188 milyar dolar değerinde yatırım yaptı. Ona Mark Zuckerberg, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise ve Prens Harry gibi isimler de katıldı. Bu büyük çalışma kapsamında artrit, bunama ve diyabet hastalığıyla ilgili çözümler üretildi. Sonuçta insan yaşamını 50 yıl uzatacak sağlıklı formüller elde edildi.