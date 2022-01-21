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    Televizyon, telefon, bilgisayar gibi dijital cihazların mavi ışığı hücre DNA’sına tehlike saçıyor

    Uzmanlar, sağlıklı bir cilt için mavi ışıktan uzak durmamız gerektiğini belirtiyor. “Mavi ışık, hücre DNA’sına etki ederek hasar verir” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 22 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Mavi ışığa dikkat

    Televizyon, telefon, bilgisayar gibi dijital cihazlar ile floresan lambalar ve parlak ışıkların yapay güneş ışık (mavi ışık) yayıyor. Sağlık bir cilt için sadece güneş ışınlarından değil, mavi ışığın da etkilerinden korunmak gerekiyor. Doç. Dr. Alev Eken, "Mavi ışığın cilt üzerindeki olumsuz etkisi yeterince bilinmiyor. Ton farklılıklarına, lekelere, çizgilere ve cildin daha erken yaşlanmasına neden olabilir. Mavi ışığın kaynağı ne yazık ki sadece güneş değildir. Teknoloji çağında tıbbi cihazlardan dijital teknolojiye ve aydınlatmalara kadar yapay kaynaklarda da kullanılmaktadır. Ultraviyole ışınları yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının sadece yüzde 5'ini oluşturur" diye konuşuyor.



    SIRRI SALATALIK
    Salatalık, her ne kadar toplumda sadece bol sulu bir sebze olması ile öne çıksa da içerisinde bundan çok daha fazlasını barındırıyor. İçerdiği C, B1 ve K vitaminlerinin yanı sıra flavonoid, potasyum, biyotin ve manganez gibi maddeleri ile vücuda birçok fayda sağlıyor. Düşük kalorili ve yüksek su oranına sahip olduğu için kilo vermek isteyenlere yardım ediyor. Vücutta detoks etkisi yarattığı bilinen salatalık suyu düzenli tüketildiğinde ödemleri atıyor. Acıkmayı engelliyor. Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.



    ÖMÜR KATAN GELİŞMELER
    Bilim adamları, 130 yaşına kadar yaşamanın sırrını kırmak üzere çalışma başlattı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yeni yaşlanma karşıtı araştırma şirketlerine 188 milyar dolar değerinde yatırım yaptı. Ona Mark Zuckerberg, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise ve Prens Harry gibi isimler de katıldı. Bu büyük çalışma kapsamında artrit, bunama ve diyabet hastalığıyla ilgili çözümler üretildi. Sonuçta insan yaşamını 50 yıl uzatacak sağlıklı formüller elde edildi.



        KESTANE MUTLULUK SAÇIYOR
        Soğuk kış günlerinde ilk akla gelen yiyeceklerden biri olan kestane, kavrulmuş, haşlanmış ve tatlı olarak tüketilebiliyor. Pilavlara ve yemeklere lezzet veriyor. Kalorisi düşük bir besin olan kestane, yüksek miktarda lif, protein ve karbonhidrat barındırıyor. Aynı zamanda potasyum, magnezyum, demir ve fosfor içeriğiyle zengin bir mineral kaynağı olarak tanımlanıyor. Kestanenin, yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle şeker hastalığı, kolit veya obezite hastalarına kontrollü tüketilmesi öneriliyor. Uz. Dyt. Nur Sinem Türkmen, kestanenin faydalarını söylüyor: Şeker ve kolesterol seviyelerini düzenler. Tok tutar. Kabızlığı önler. Kalp hastalıkları ve kansere karşı koruma sağlar. Vücuttaki iltihaplanmayı bitirir.



        KABAK LAHANA KIŞTAN KORKMA
        Kış mevsiminde havaların sıcaklığındaki değişimler ile birlikte genellikle yağlı ve şekerli besinler tüketiliyor. Ancak bu besinler bağışıklığı zayıflatıyor. Diyetisyen Hilal Yazıcı, kışın bağışıklığı güçlendirmek alınması gereken besinleri sıralıyor: A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi önemlidir. E vitamini de sağlam bir bağışıklık sistemi için etkilidir. Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmaktadır. E vitamini, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, ceviz gibi yağlı tohumlarda bol miktarda bulunur.

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        Haberler Sağlık Televizyon, telefon, bilgisayar gibi dijital cihazların mavi ışığı hücre DNA’sına tehlike saçıyor
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