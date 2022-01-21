Televizyon, telefon, bilgisayar gibi dijital cihazların mavi ışığı hücre DNA’sına tehlike saçıyor





SIRRI SALATALIK

Salatalık, her ne kadar toplumda sadece bol sulu bir sebze olması ile öne çıksa da içerisinde bundan çok daha fazlasını barındırıyor. İçerdiği C, B1 ve K vitaminlerinin yanı sıra flavonoid, potasyum, biyotin ve manganez gibi maddeleri ile vücuda birçok fayda sağlıyor. Düşük kalorili ve yüksek su oranına sahip olduğu için kilo vermek isteyenlere yardım ediyor. Vücutta detoks etkisi yarattığı bilinen salatalık suyu düzenli tüketildiğinde ödemleri atıyor. Acıkmayı engelliyor. Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.