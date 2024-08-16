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Sinsi düşman: Böbrek yetmezliği | Tuz yerine bu besinleri kullanın!

Nefroloji Uzmanı Dr. Rana Omirova, böbrek sağlığı hakkında uyarı niteliğinde demeçler veriyor. Kronik böbrek yetmezliğine yakalanmamak için bu tavsiyelere kulak verin.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Sinsi düşman: Böbrek yetmezliği | Tuz yerine bu besinleri kullanın!

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Böbrekler, atık ürünlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlıyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Rana Omirova, hipertansiyon, diyabet ve aşırı tuz tüketiminin de böbreklere zarar verdiğini söylüyor. Omirova, "Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak ikiye ayrılıyor. Akut haftalar sürebilirken, 3 aydan uzun süreli duruma kronik böbrek yetmezliği deniyor" diyor ve şöyle devam ediyor:

SARIMSAĞI DENEYİN
Kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60'ı sağlık sorunların kaynaklanır. Tuz da çok tehlikelidir. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine, dereotu, maydanoz ve sarımsak kullanın. Turşu, konserve, zeytin gibi besinleri önce suda bekletin.

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