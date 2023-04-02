Şiddetli karın ağrısıyla kendi belli eden çikolata kistinde kanser gizli!

Kadın hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. En sık görülen rahatsızlıkların başında, endometriozis yani çikolata kisti geliyor. Genellikle adet döneminde, cinsel ilişki veya dışkılama sırasında yaşanan ağrılarla belirti veren bu hastalık her 10 kadından birini tehdit ediyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, erken teşhisin önemine değiniyor. Bu hastalıkla ilgili en çok merak edilen soruları yanıtlıyor: