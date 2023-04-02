Şiddetli karın ağrısıyla kendi belli eden çikolata kistinde kanser gizli!

Kadın hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. En sık görülen rahatsızlıkların başında, endometriozis yani çikolata kisti geliyor. Genellikle adet döneminde, cinsel ilişki veya dışkılama sırasında yaşanan ağrılarla belirti veren bu hastalık her 10 kadından birini tehdit ediyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, erken teşhisin önemine değiniyor. Bu hastalıkla ilgili en çok merak edilen soruları yanıtlıyor:
SORU: Hangi belirtiler ile sinyal veriyor?
Çikolata kistleri, boyutları küçük olduğunda herhangi bir belirti ve hasar vermez. Ağrı olmayabilir. Ayrıca hastalar bu kistlerle rahatlıkla hamile kalabilir. Ancak çikolata kisti, yumurtalıkla birlikte diğer bölgeleri de etkilediğinde, değişik derecelerde ağrıya yol açar. Özellikle ağrılı adet, cinsel ilişkide ağrı, idrar yaparken veya dışkılamada ağrı oluşabilir.
SORU: Tedavide başvurulan yöntemler neler?
Kesin bir tedavisi yoktur. Eğer çikolata kisti küçükse ve belirti vermiyorsa, takip altına alınır. Tedavide hangi yönteme başvurulacağı; kistin büyüklüğüne, semptomlarına ve hastanın çocuk sahibi olmak isteyip istemediğine göre değişir. Ağrının olduğu durumlarda ilaç tedavisi uygulanır. Ayrıca endometriozisin ilerlemesi yavaşlatabilir ve kist cerrahi yöntemle çıkartıldıysa yeniden gelişme riskini düşer. Progestinler, vajinal halka, doğum kontrol hapları, hormonlu spiral ile GnRH agonistleri, medikal tedavi yöntemlerini oluşturur.