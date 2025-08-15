PODCAST CANLI YAYIN
Serinleyeyim derken hasta olmayın: Klimaya dikkat!

Uzmanlar, yanlış kullanılan klimaların ölümcül solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Lejyoner hastalığına dikkat çeken Dr. Neşat Bozkurtgil, düzenli bakım yapılmayan klimaların özellikle bağışıklığı zayıf kişiler için büyük risk oluşturduğunu söylüyor.

15 Ağustos 2025
Sıcak hava bunaltıyor. Serinletici etkisiyle herkesin kurtarıcısı haline gelen klima ise doğru kullanılmadığında sağlığımızla oynuyor. Ölümcül zatürrelere ve astım krizlerine neden olabiliyor. Dr. Neşat Bozkurtgil, klimalar yoluyla bulaşan lejyoner hastalığı konusunda herkesi uyarıyor:
Klimadan bulaşan bakteriler, bağışıklık sistemini etkiliyor. Solunum yolu direncini düşürüyor.

50 yaşın üzerinde olan, sigara kullanan, organ nakli, uzun süreli kortizon tedavisi, kanser tedavisi görmüş kişiler ve KOAH, astım gibi kronik akciğer hastalıkları bulunanları olumsuz etkiliyor.

Klima kullananların aşağıdakilere dikkat etmesi gerekir:
Klimaların bakım ve temizliği düzenli yapılmalı.
Bakteri filtresi kullanılmalı.
Soğutma derecesi 22-24 C gibi uygun oda ısısı altına düşürülmemeli.
Klima altında oturup hava akımına direkt maruz kalınmamalı.

