Sağlıklı bir gebelik için ilk şart "Doğru beslenme"

Araştırmalar, sağlıklı bir gebelik için doğru beslenmek gerektiğini gösteriyor. Dyt. Gözde Gence Kırtız, hamile kalmak isteyenlerin tüketmemesi gereken yiyeceklerin neler olduğunu açıklıyor:

Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar, kısırlığa yol açar. Haftada 1.5 porsiyondan fazlasını tüketmeyin.

Hayvansal protein alımını kısıtlayın. Bunun yerine haftada en az 2-3 kez mercimek, nohut, fasulye, barbunya ve bezelye tüketin.

Glisemik indeksi yüksek yiyeceklerden kaçının. Şekerli yiyecekler, beyaz unlu besinler, işlenmiş karbonhidrat ve paketlenmiş gıdalar tüketmeyin.

Sebze tüketiminizi artırın. Yemeklerde zeytinyağı tüketimine özen gösterin. Fındık, ceviz ve bademi diyetinize ekleyin.

Haftada 3 gün en az 1 saat egzersiz yapın.