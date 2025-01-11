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Sağlığın şifresi pancar! İşte mucizevi besinin faydaları

Pancar, şalgamı, turşusu, çorbası, salatası ve yemeğiyle sağlığa pek çok fayda sağlar. Şalgamın kırmızı rengi, sadece gözlere hitap etmekle kalmaz, aynı zamanda sağlığımız için de pek çok yarar sunar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Sağlığın şifresi pancar! İşte mucizevi besinin faydaları

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    Turşusu, şalgamı, çorbası, salatası, yemeği… Şalgam kırmızı rengiyle hem damağa hem de sağlığa göz kırpıyor! A ve C vitaminlerinden zengin bu mucize besinin faydaları şöyle sıralanıyor:

    - Bolca lif içerir. Tokluk hissi verir. Kilo vermeye yardımcıdır.
    - İçerdiği güçlü antioksidan ile bağışıklığı güçlendirir. Üst solunum yolu enfeksiyonuyla savaşır.
    - Yüksek tansiyonu dengeler. Kan damarlarını genişletir.
    - Lifli yapısı sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önler.
    - İçerisindeki betalain antioksidan özelliği sayesinde kanserli hücrelerle savaşır.

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