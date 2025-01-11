Sağlığın şifresi pancar! İşte mucizevi besinin faydaları

Turşusu, şalgamı, çorbası, salatası, yemeği… Şalgam kırmızı rengiyle hem damağa hem de sağlığa göz kırpıyor! A ve C vitaminlerinden zengin bu mucize besinin faydaları şöyle sıralanıyor:



- Bolca lif içerir. Tokluk hissi verir. Kilo vermeye yardımcıdır.

- İçerdiği güçlü antioksidan ile bağışıklığı güçlendirir. Üst solunum yolu enfeksiyonuyla savaşır.

- Yüksek tansiyonu dengeler. Kan damarlarını genişletir.

- Lifli yapısı sayesinde kabızlığı ve hazımsızlığı önler.

- İçerisindeki betalain antioksidan özelliği sayesinde kanserli hücrelerle savaşır.

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