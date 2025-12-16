Popüler diyetler bireyler için büyük riskler içeriyor

Zayıflama hayali kuran pek çok kişi kendini sosyal medyada hızla yayılan diyet akımlarına kaptırıyor. Ne var ki bilinçsizce yapılan bu diyetler, kilo vermek bir yana ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, "Popüler olan diyetleri tek başına ve uzun süre uygulamak bireyler için hastalık riskleri oluşturabilir. Ketojenik diyet, glütensiz beslenme ve aralıklı orucun, bir uzman kontrolünde olması lazım." diyor.

