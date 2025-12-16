PODCAST CANLI YAYIN

Popüler diyetler bireyler için büyük riskler içeriyor

Zayıflama hayali kuran pek çok kişi kendini sosyal medyada hızla yayılan diyet akımlarına kaptırıyor. Ne var ki bilinçsizce yapılan bu diyetler, kilo vermek bir yana ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Popüler diyetler bireyler için büyük riskler içeriyor

Zayıflama hayali kuran pek çok kişi kendini sosyal medyada hızla yayılan diyet akımlarına kaptırıyor. Ne var ki bilinçsizce yapılan bu diyetler, kilo vermek bir yana ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, "Popüler olan diyetleri tek başına ve uzun süre uygulamak bireyler için hastalık riskleri oluşturabilir. Ketojenik diyet, glütensiz beslenme ve aralıklı orucun, bir uzman kontrolünde olması lazım." diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Silivri'deki yolsuzluk kavgasında CHP'lilerden Enver Aysever'e "barış" baskısı!
CHP'nin NTE'nin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek istediği ortaya çıktı! Skandal dava
Borsa İstanbul
Emekliye kazanç takvimi! İki ikramiye ve promosyon artışı geliyor
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
Son dakika: Test sonuçları TAKVİM'de! Medyada "esrar"engiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...
Marmara'da 7'lik deprem olasılığı var mı? Şener Üşümezsoy yanıtladı | NYT'nin "İstanbul depremi" haberine tepki
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Bakan Yerlikaya’dan TBMM’de güvenlik raporu: 103 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Karadeniz'de İHA düşürüldü! MSB'den açıklama: "Bölgede vurularak düşürülmüştür"
Kanarya yeniden ikinci! Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü
Güllü'nün ölümünde Sultan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan'dan tehdit: "Ben yanarsam ikimiz de yanarız"
Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi
Güllü'nün kızı Tuğyan’ın beden dili mercek altında: Kaygı yok vicdan yok
Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad'ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya'da gününü gün ediyor
Terörsüz Türkiye'de ikinci aşama! DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti | Hangi konular masada?
Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Ekranda pornografiye geçit yok! RTÜK'ten HBO MAX ve “Jasmine” isimli yapıma inceleme: Sapkınlığın başrolünde Asena Keskinci
Öcalan'dan SDG ve Kandil'e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi'ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında