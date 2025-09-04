Omega-3 mucizesi: Meme kanseri riskini yüzde 44 azaltıyor

Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Günümüzde en sık görülen türü olan meme kanseri ise kadınların kabusu oluyor. Tıbbi Onkolji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirtiyor. Genetik ve ailesel faktörlerin dışında beslenmenin de kansere yakalanma riskini artırdığını belirtiyor. Omega-3 yağ asitlerinin meme kanseriyle mücadelede etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Çoşkun, "Zhuo-Lin Zhang tarafından Menopause dergisinde önemli bir çalışma yayınlandı. Diyetlerinde yüksek miktarda çoklu yağ asidi içeren kadınlarda yüzde 44 daha az meme kanseri görüldüğü ortaya konuldu. Omega-3 olarak da bilinen bu yağ asitlerinin bulunduğu balık, chia ve keten tohumları ve ceviz gibi besinler ile alınması önemli." bilgisini veriyor.