Omega-3 mucizesi: Meme kanseri riskini yüzde 44 azaltıyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, omega-3 yağ asitlerinin meme kanseriyle mücadelede etkili olduğunu belirtti. Menopause dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, omega-3 açısından zengin beslenen kadınlarda meme kanseri riski önemli ölçüde düşüyor.

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Günümüzde en sık görülen türü olan meme kanseri ise kadınların kabusu oluyor. Tıbbi Onkolji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirtiyor. Genetik ve ailesel faktörlerin dışında beslenmenin de kansere yakalanma riskini artırdığını belirtiyor. Omega-3 yağ asitlerinin meme kanseriyle mücadelede etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Çoşkun, "Zhuo-Lin Zhang tarafından Menopause dergisinde önemli bir çalışma yayınlandı. Diyetlerinde yüksek miktarda çoklu yağ asidi içeren kadınlarda yüzde 44 daha az meme kanseri görüldüğü ortaya konuldu. Omega-3 olarak da bilinen bu yağ asitlerinin bulunduğu balık, chia ve keten tohumları ve ceviz gibi besinler ile alınması önemli." bilgisini veriyor.

