Obez gebelikte büyük risk! Anne ve bebek için hayati tehlikeler doğuruyor

Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı ve anormal yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülüyor. Obezitenin hesaplanmasında boy ve kilo değeri üzerinden yapılan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) kullanılıyor. VKİ değeri 30'un üzerinde olan kişiler obez kabul ediliyor. Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Muhammed Raşid Aykota, obezite olan gebelerde görülebilecek sağlık sorunları hakkında bilgi veriyor:

HEPSİNİN SUÇLUSU KİLO

Obezite dönemindeki gebelik esnasında hem anne adayında hem bebeklerde sağlık sorunları yaşanabiliyor. Anne adayında obezite döneminde gebelik esnasında gebelik diyabeti (gestasyonel diyabet), plasenta previa (plasentanın rahim ağzının önünde yer alması), Plasenta abrupya (plasentanın ani olarak ayrılması), pre-eklampsi (gebelik esnasında yükselmiş tansiyon ve proteinli idrar), doğum ağırlığı yüksek bebek, C-seksiyon doğum, uyku apnesi ve postpartum depresyon yaşanabilir.

BEBEKLER İÇİN DE TEHLİKE VAR

Ayrıca obezite gebelikte bebeklerin doğum sonrası sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu sorunlar arasında bebeklerin obez olması, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve nefropatiler (böbrek hastalıkları) gibi sorunlar yer alır. Bu sorunların önüne geçmek için anne adaylarına sağlıklı yaşam ve düzenli spor öneriliyor. Hamilelikten önce kilo verilmesi gebe kalma ihtimalini de yükseltir.



BU HATALARI YAPMAYIN

Uzmanlar, sağlıklı hamilelik için kaçınılması gereken beslenme hatalarını anlattı: Tek tip beslenmeyin. Kahvaltıyı atlamayın. Çay ve kahve tüketim miktarına dikkat edin. İki kişilik beslenmeyin. Çiğ yumurta, az pişmiş et, fast-food tüketmeyin.