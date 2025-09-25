PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Mevsim geçişleriyle birlikte görülme hızı arttı! Grip için aşı zamanı

Mevsim geçişleriyle beraber gribin görülme sıklığı da artıyor. Prof. Dr. Selim Badur, “Grip, riskli gruplarda doğrudan ya da kalp krizi, inme riskini artırarak dolaylı ölümlere yol açıyor. Sonbahar aşı yapmak için en doğru zamandır” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Eylül 2025
Mevsim geçişleriyle birlikte görülme hızı arttı! Grip için aşı zamanı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mevsim geçişleriyle beraber görülme sıklığı yaygınlaşan grip, tıbbi adıyla influenza ve üst solunum yolu enfeksiyonları çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturuyor. Viroloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Badur, üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip arasındaki farklar ile korunma yöntemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu:

KAMYON ÇARPMIŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR
Grip, ani başlayan ateş ve aşırı halsizlik, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burunda tıkanıklık, akıntı, kas ve eklem ağrıları ile seyreder. Hastalar gribin bu özellikleri ile karakterize klinik tabloyu sıklıkla 'kamyon çarpmış' gibi diye tanımlamaktadır. Ateş, eklem ve kas ağrılarının olmaması, nezle (soğuk algınlığı) gibi daha hafif seyreden diğer solunum yolu hastalıklarını düşündür ür. Grip basit bir solunum yolu hastalığı değildir. Riskli gruplarda doğrudan ya da kalp krizi, inme riskini artırarak dolaylı ölümlere yol açabilmektedir.

HAVALANDIRMAYA DİKKAT EDİLMELİ
Aşılanma, maske kullanımı, havalandırma, özellikle grip aktivitesinin arttığı tarihlerde alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterme, hastalık belirtisi olanlar ile temas etmeme gibi basit görünebilen ancak gayet etkili yaklaşımlar, grip başta olmak üzere tüm solunum yolları enfeksiyonlarının etkenlerinden korunmak için en etkili bireysel önlemlerdir.

RİSKLİ GRUPTAYSANIZ AŞI ÜCRETSİZ
Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 2 yaş altındakiler, 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süreli aspirin kullananlar, diyabet dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar, astım dahil kronik hastalığı olanlar, kronik kalp-damar ve böbrek hastaları, bağışıklığı baskılanmış kişiler, aşırı kilosu olanlar, huzurevi bakımevi gibi topluca bir arada yaşanılan yerlerde kalanlar ve gebeleri listesine almıştır. Ülkemizde söz konusu grupların mensuplarının ücretsiz aşılanmaları söz konusudur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir | Başkan Erdoğan’ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray’da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT’liler yararlanabilecek mi?
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye’yi Mısır ve Suriye’ye benzetti
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de üçlü sabotaj İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’dan BM kürsüsünde Türkiye’ye özel teşekkür: Suriye’nin hikayesi bitmedi
Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Kanarya’ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM’deki İklim Zirvesi’nde açıkladı: 2053’te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump’tan Başkan Erdoğan’ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa’nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Ballon d’Or’a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele’ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
CHP’li Mansur Yavaş’tan yolsuzluk itirafı: Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok
Sumud Filosu’na İsrail’den dronlu saldırı! UCM’ye Sumud başvurusu | Sanchez askeri gemi gönderiyor
PKK’da süreci tıkama süreci! Helin Ümit’ten Silah bırakmadık strateji değişti itirafı: Suriye’yi Türkiye’ye yedirmezler deyip tehdit etti