Kolon kanserinin nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Karın ağrısı, şişkinlik, dışkıda kanama. Tüm bunlar, kolon kanserinin belirtileri arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kemal Dursun, hastalığın nedenleri ve tedavisi hakkında bilgilendiriyor.

LİFLİ BESLENMELİ

Her kanser türünde olduğu gibi kolon kanserinde de erken teşhis önem taşıyor. Op. Dr. Dursun, kolon kanserinin erken teşhisle yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söylüyor. Erkeklerde, kadınlara oranda daha sık görülen bu hastalıkta beslenmenin de etkili olduğunu belirtiyor. "Obezite, hareketsizlik, kırmızı ve işlenmiş etlerden ve karbonhidrattan zengin beslenmek, sigara, kolon kanseri riskini artırır. Lifli gıdalarla beslenmek ise koruyucu etki yapar" diyor.

BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN

Kolon kanseri genellikle poliplerden kaynaklanıyor. Poliplerden kanser gelişmesi, 10-15 sene sürüyor. Bu polipler erken tespit edilirse ve çıkarılırsa kolon kanserine yakalanma riski azalıyor. Taramaya riskli kişilerde 40'lı yaşlarda başlanıyor. Op. Dr. Dursun, şöyle devam ediyor: Hastalığın en sık belirtisi bağırsak alışkanlığında ishal veya kabızlık gibi değişikliklerdir. Karın ağrısı, sebepsiz kilo kaybı olabilir.



NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kolon kanseri tedavisinde genellikle cerrahi yöntemler uygulanıyor. Ameliyat öncesi veya sonrası kemoterapi gerekiyor. Bazı hastalara kolostomi işlemi yapılıyor. Kanser özelliklerine göre açık cerrahi, laporoskopi veya robotik cerrahi gerekebiliyor. Gerekli vakalarda ameliyat sırasında karın içerisine kemoterapi uygulanıyor.