KOAH tehlikesi büyüyor! Sigara ve e-sigaraya maruz kalanlarda risk katlanıyor

KOAH, solunum yollarında tıkanıklığa ve nefes darlığına yol açıyor. Son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Tülin Sevim, “KOAH’ın en önemli nedenini sigara, puro, pipo, nargile ve elektronik sigara kullanımı ile pasif içicilik oluşturuyor” diyor.

DÜNYA genelinde ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alan KOAH'ın (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) en önemli nedenini sigara, puro, pipo, nargile ve elektronik sigara kullanımı ile pasif içicilik yani bu maddelerin dumanına maruz kalmak oluşturuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tülin Sevim "Son yıllarda hızla yaygınlaşan KOAH, solunum yollarında kalıcı tıkanıklık ve nefes darlığına yol açan, ilerleyici bir hastalıktır. Belirtileri arasında sürekli ve şiddetli öksürük, balgam ve nefes darlığı bulunan KOAH, günümüzde dünya genelinde 40 yaş üstü insanların yaklaşık yüzde 10'unda görülmektedir" dedi. Gençler arasında da özellikle sigara ve e-sigara kullanımının artması sonucu, tehlikenin hızla yaygınlaştığı KOAH hastalığını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu:

PASIF IÇICILIK ÇOCUKLARI DA VURUYOR
Yapılan birçok çalışmada; aktif sigara içiminin KOAH gelişimi için en önemli risk faktörü olduğu kanıtlanmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda; pasif içiciliğin de KOAH gelişimine neden olduğu gösterilmiştir. 25 bin 592 hastayı kapsayan bir meta-analizde pasif içicilerde KOAH gelişme riskinin, pasif içici olmayan kişilere göre 2,25 kat arttığı saptanmıştır. Pasif içicilik yılda 1.2 milyon insanın ölümüne yol açmaktadır. Pasif içicilik çocukları da, gençleri de vuruyor. Sigara içmediği halde sigara dumanına maruz kalan kişilerde koroner arter hastalığı riski yüzde 25-30 artmıştır. Bu kişilerde felç riskinin de yüzde 20-30 arttığı bildirilmektedir. 1

6 BINDEN FAZLA TATLANDIRICI VAR
Elektronik sigaralarda 16 binden fazla çeşit tatlandırıcı saptanmıştır. Araştırmalarda, elektronik sigarayı denemiş gençlerin ve çocukların, daha sonra sigara içmeye başladığı; daha önce sigara içip bırakan yetişkinlerin ise elektronik sigara kullandıklarında yeniden sigaraya başlama risklerinin 4-6 kat arttığı gösterilmiştir. Elektronik sigaralarda bulunan toksik kimyasal maddeler solunum yollarında inflamasyon, bronşit, astım ve EVALI hastalığına neden oluyor. EVALI, elektronik sigara/vaping kullanımına bağlı gelişen akut akciğer hasarıdır ve ölüme neden olabilmektedir. Elektronik sigaranın zararları solunum yolları ile sınırlı kalmamaktadır.

