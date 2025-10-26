PODCAST CANLI YAYIN

Klima yüz felcine sebep oluyor

Yüz felci vakaları artıyor. Nöroloji uzmanları, uzun süre klima karşısında oturmamak ve cereyan almaktan kaçınmak gerektiğini vurguluyor.

Klima kullanımı, yüz felci vakalarını da beraberinde getiriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, araba ile seyahat ederken açılan camdan yüzün sadece bir bölgesine yoğunlaşan soğuk havanın ya da açık iki cam, kapı arasında cereyanda kalmanın da yüz felcine neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu hastalığın tedavisiyle ilgili de şunları söylüyor: Yüz felci tedavisi, 1 aylık zaman dilimi içinde kortizon gibi ödem çözücü ilaçlarla ve viral enfeksiyon şüphesi durumunda antiviral ilaçlarla, bakteriyal enfeksiyon şüphesi durumunda antibiyotik tedavisi ve B vitamini takviyesi ile birlikte fizik tedaviye de başlanarak yapılmakta. Yüz felcinden korunmak için klimanın önünde uzun süre durulmamalı, terli terli çok soğuk su ya da dondurma tüketilmemeli, araçta camlar karşılıklı açık bırakılmamalı, soğuk havalarda atkı, bere kullanılmalı...

Yüz felci vakaları artıyor. Uzmanlar uyarıyor: Uzun süre klima karşısında oturmayın. Cereyanla kalmayın

