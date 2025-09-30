Kirli hava miyopi riskini artırıyor

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, hava kirliliğinin çocukların görme yetisine zarar verebileceğini tespit etti. Daha temiz havanın görme yetilerini korumaya katkı sağlayabileceğini belirledi. Sonuçlar, hava kalitesinin iyileştirilmesinin, özellikle en hassas gelişim dönemlerinde çocukların görme yetisini korumak için değerli bir stratejik müdahale olabileceğini gösteriyor. Araştırmada ayrıca kirli hava ayrıca sağlıklı göz gelişimi için önemli olan güneş ışığına maruz kalmayı azaltabildiği, gözün şeklini değiştirerek miyopiye yol açan kimyasal değişimleri tetikleyebildiği belirtildi.