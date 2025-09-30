PODCAST CANLI YAYIN

Kirli hava miyopi riskini artırıyor

Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, hava kirliliğinin çocukların görme yetisini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Kirli havanın, güneş ışığına maruz kalmayı azaltarak sağlıklı göz gelişimini engellediği ve kimyasal değişimlerle miyopi riskini artırabildiği belirtildi. Araştırmacılar, hava kalitesinin iyileştirilmesinin çocukların görme sağlığını korumada kritik bir adım olabileceğini vurguladı.

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, hava kirliliğinin çocukların görme yetisine zarar verebileceğini tespit etti. Daha temiz havanın görme yetilerini korumaya katkı sağlayabileceğini belirledi. Sonuçlar, hava kalitesinin iyileştirilmesinin, özellikle en hassas gelişim dönemlerinde çocukların görme yetisini korumak için değerli bir stratejik müdahale olabileceğini gösteriyor. Araştırmada ayrıca kirli hava ayrıca sağlıklı göz gelişimi için önemli olan güneş ışığına maruz kalmayı azaltabildiği, gözün şeklini değiştirerek miyopiye yol açan kimyasal değişimleri tetikleyebildiği belirtildi.

