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Kilo deyip geçmeyin! Ergen çocuklarda yaşanan obezite hastalığı, kalça sorunlarına yol açıyor

Ergen çocuklarda yaşanan obezite hastalığı, kalça sorunlarına yol açıyor. Kalça kaymasında erken tespit tedaviyi sağlıyor. İşte sizler için derlediğimiz 29 Kasım TAKVİM sağlık haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Kasım 2023 Güncelleme 29 Kasım 2023, 07:01
Kilo deyip geçmeyin! Ergen çocuklarda yaşanan obezite hastalığı, kalça sorunlarına yol açıyor

Femur başı epifiz kayması, uyluk kemiğinin üst ucundaki baş ve boyun kısmının kayarak ilişkisinin bozulmasına deniyor. Ergenlik döneminde sık görülen kalça sorunlarından birini oluşturuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Merdan Artuç, "Hastalar kasık, uyluk iç yüzü ya da diz bölgesinde değişik derecede ağrı, kalça hareket açıklığında azalma ve topallama yaşayabilir. Etkilenen tarafta 1 ila 2 cm kısalık olabilir. Erkeklerde kızlara oranla daha sık görülür.

YAKIN TAKİP ÖNEMLI
Tanı konulduğunda hastaya yük verilmesi engellenebilir. Tedavideki tek amaç tespit yöntemleri ile kaymanın bir an önce durdurulması, bu şekilde oluşabilecek daha ciddi problemlerin önlenmesidir. 10 yaş altı hipotiroidi, kronik böbrek yetmezliği olan obez erkek çocuklarda karşı kalçanın profilaktik olarak tespit edilmesi, diğer durumlarda karşı kalçanın iskelet gelişimini tamamlayana dek yakın takibe alınması önerilmektedir" diyor.

SEPSİSİ ÖNLEMEK ELİNİZDE
Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isme deniyor. Dünyada yılda 12 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Prof. Dr. İsmail Cinel, "Bir elmanın içeriden çürüdüğünü düşünün, sepsis böyle bir şey" diyor. Sepsisin enfeksiyonlara yönelik korunma önlemleri sayesinde en başından engellenebildiğini söylüyor. Önleyici kuralları açıklıyor: Elleri sık yıkamak ve kişisel hijyene özen gösterin, enfeksiyonlara karşı aşı olmak ve gelişigüzel antibiyotik kullanmayın, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanları edinin, temiz su kaynakları sağlayın.

BAŞ BELASI SOSYAL FOBİ
Sosyal fobi, öz güven eksikliği, çekingenlik, yetersizlik hissi, hata yapmaktan korkma gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Gül, "Sosyal fobisi olanlar sosyal ortamlara girdiklerinde utangaçlık, çekingenlik hissederler. Tüm dikkatlerin üzerlerinde olduğunu düşünürler. Yüz kızarması, ellerde ve seste titreme, ses kısılması, terleme, çarpıntı, nefesin yetmemesi, baş dönmesi, bulantı, acil tuvalete çıkma ihtiyacı gibi duygusal ve fizyolojik belirtiler de görülebilir" diyor. Tedavi edilmezse psikolojik sorunların gelişebileceğini söyleyen Gül, psikoterapi ile birlikte ilaç tedavileri kullanımının tedavi sürecini pozitif yönde etkilediğini belirtiyor.

STRESİ SONU ZONA
Gece yanığı adı ile de bilinen zona hastalığı, genellikle 50 yaştan sonra ortaya çıkıyor. Gövdede önce kızarıklık, sonra içi sıvı dolu ağrılı keseciklerle görülüyor. Dr. Bilge Ateş, zonaya neden olan virüsün su çiceğine neden olan virüs olduğunu söylüyor. "Bu virüs yıllarca omurilik boyunca sinir köklerinde saklı kalır ve vücut savunma sisteminin zayıflaması ile ortaya çıkar. İlerleyen yaşa, beslenme bozukluklarına, strese, yorgunluğa ve diğer hastalıklara bağlı olarak zayıflayan bağışıklık sistemi harekete hazır halde bekleyen virüsleri kontrol edemez hale gelince virüsler sinir uçlarından ayrı- larak vücutta içi dolu sıvı kabarcıklar meyda- na getirir. Tedavinin yapılmasında fayda vardır" diyor.

KEREVİZİ SEVERİZ
Maydanozgiller familyasından olan kereviz, lif yararlı karbonhidrat, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. A, C, D, E, K, folat B6, potasyum ve B5 gibi vitaminleri potasyum, sodyum, kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineralleri içerir. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, kerevizin faydalarını sıralıyor: Kalbi korur. Damarları açar. Beyne güç verir. Hafızayı korur Kansere karşı savaşır Bağışıklık sistemini güçlendirir. İdrar söktürücüdür. Mide duvarını temizler.

TANSİYONA ARMUT
Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir.

ACI BİBER MİGREN GİDER
Acı biber, migren ağrılarını bitirir. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engeller. Kilo vermeyi kolaşlaştırır. Yaşlanmayı erteler.

MANTAR TOKSİN ATAR
Mantar, vücudu toksinlerden arındırır. Beyninizi korur. Gençleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik sağlığını artırabilir. Kolesterolü düşürür.

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