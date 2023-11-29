Kilo deyip geçmeyin! Ergen çocuklarda yaşanan obezite hastalığı, kalça sorunlarına yol açıyor

Femur başı epifiz kayması, uyluk kemiğinin üst ucundaki baş ve boyun kısmının kayarak ilişkisinin bozulmasına deniyor. Ergenlik döneminde sık görülen kalça sorunlarından birini oluşturuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Merdan Artuç, "Hastalar kasık, uyluk iç yüzü ya da diz bölgesinde değişik derecede ağrı, kalça hareket açıklığında azalma ve topallama yaşayabilir. Etkilenen tarafta 1 ila 2 cm kısalık olabilir. Erkeklerde kızlara oranla daha sık görülür.

YAKIN TAKİP ÖNEMLI

Tanı konulduğunda hastaya yük verilmesi engellenebilir. Tedavideki tek amaç tespit yöntemleri ile kaymanın bir an önce durdurulması, bu şekilde oluşabilecek daha ciddi problemlerin önlenmesidir. 10 yaş altı hipotiroidi, kronik böbrek yetmezliği olan obez erkek çocuklarda karşı kalçanın profilaktik olarak tespit edilmesi, diğer durumlarda karşı kalçanın iskelet gelişimini tamamlayana dek yakın takibe alınması önerilmektedir" diyor.