Keskin gözler için 40’lı yaşlardan sonra mutlaka tüketilmesi gereken 4 besin

40'lı yaşlardan sonra katarakt ve sarı nokta hastalıkları sık görülür hale geliyor. Uzmanlar, bu hastalıklara karşı sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Keskin gözlere sahip olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
Karalahana: Kanserle mücadele eder. İçerdiği vitaminler sayesinde gözleri besler. Katarakta karşı korur.
Brokoli: Görme kalite sini iyileştirir.
Yumurta: Gözleri besler. Görme hasarlarını giderir. Katarakt riskini azaltır.
Portakal: Retinayı güçlendirir. Katarakta karşı korur.