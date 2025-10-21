Kemik erimesine karşı en güçlü savunma: Hareket ve güneş

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kemiklerin daha kırılgan hale gelmesine yol açıyor. Daha çok ileri yaşlarda görülen bu hastalık, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Şükür, osteoporoz gelişiminde genetik yatkınlığın yanı sıra hareketsiz yaşam, yetersiz beslenme ve hormonal değişikliklerin de etkili olduğunu ifade ediyor. Kemik sağlığını korumak için dengeli beslenmenin, kalsiyum ve D vitamini alımının, düzenli egzersizin ve güneş ışığının destekleyici olduğunu belirtiyor.