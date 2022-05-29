Kemik erimesi sinsi ilerleyerek, her 3 kadından 1’ini tehdit ediyor! ilerleyen yaş riski artırıyor





DÜZENLİ TEDAVİ ŞART

Kemik erimesinin erken teşhis ve tedavisi de önem taşıyor. Tedavide kemik kütlesinin korunması, ağrının giderilmesi ve kırık oluşumunun engellenmesi amaçlanıyor. Kemik erimesi tedavisinde kemik yıkımını azaltan ve yapımını artıran çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Ayrıca kalsiyum ve D vitamini destekleri de veriliyor. Tüm ilaç tedavileri mutlaka doktor gözetiminde ve takibinde kullanılması, ilaç tedavilerinin yanı sıra kalsiyumdan zengin sağlıklı bir beslenme de önem taşıyor. D vitamini ve kalsiyum, kemik erimesiyle mücadelede etkili oluyor. Uzmanlar ayrıca düzenli egzersiz yapılmasını öneriyor.

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