Kemik erimesi sinsi ilerleyerek, her 3 kadından 1’ini tehdit ediyor! ilerleyen yaş riski artırıyor

Sırt ağrısı, boyda kısalma, sırtta kamburlaşma... Tüm bunlar, kemik erimesi hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Sinsi ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen bu hastalık, özellikle dayanılmaz sırt ağrısına neden oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Turan, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor...
MENOPOZDAN SONRA DİKKAT
Kemik erimesi, kadınlarda daha sık görülüyor. Özellikle 50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde kemik erimesi ortaya çıkıyor. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedeni olarak biliniyor. Dr. Turan, "Genellikle kemik erimesinin ilk belirtisi olan sırt ağrısının nedeni, sırt omurlarında oluşan küçük kırıklardır. Kırıkların sayısının artışıyla da omurlarda çökme meydana gelir. Bu çökmelere bağlı olarak hastanın omurgası öne doğru eğilir, sırtında kamburluk oluşur ve boyu kısalır" uyarısında bulunuyor.
D VİTAMİNİ EKSİK OLMASIN
İlerleyen yaş, menopoz, genetik faktörler, kalsiyum, D vitamini eksikliği ve hareketsiz yaşam kemik erimesi riskini artırıyor. Dr. Turan, "Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması olarak tanımlanır. Östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir. Çünkü östrojen hormonu, kemikler üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Erken menopoza girilmesi veya ameliyatla yumurtalıkların alınması da aynı şekilde kemik erimesi ihtimalini artırır. Hastalık ilerlemeden, ağrı ve kırıklara sebep olmadan kemik erimesi tedavisine başvurulmalıdır" bilgisini veriyor.