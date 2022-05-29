Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kemik erimesi sinsi ilerleyerek, her 3 kadından 1’ini tehdit ediyor! ilerleyen yaş riski artırıyor

    Kemik erimesi, kadınları tehdit ediyor. Sırt ağrısına ve kamburlaşmaya yol açıyor. Hastalık ilerledikçe boyu da kısaltıyor! Uzmanlar kritik yaşın 50 olduğunu söylüyor. “Kontrolleri aksatmayın. Sağlıklı beslenmeye özen gösterin” uyarısında bulunuyor.

    Osteoporozun zamanı belli!

    Sırt ağrısı, boyda kısalma, sırtta kamburlaşma... Tüm bunlar, kemik erimesi hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Sinsi ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen bu hastalık, özellikle dayanılmaz sırt ağrısına neden oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Turan, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor...



    MENOPOZDAN SONRA DİKKAT
    Kemik erimesi, kadınlarda daha sık görülüyor. Özellikle 50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde kemik erimesi ortaya çıkıyor. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedeni olarak biliniyor. Dr. Turan, "Genellikle kemik erimesinin ilk belirtisi olan sırt ağrısının nedeni, sırt omurlarında oluşan küçük kırıklardır. Kırıkların sayısının artışıyla da omurlarda çökme meydana gelir. Bu çökmelere bağlı olarak hastanın omurgası öne doğru eğilir, sırtında kamburluk oluşur ve boyu kısalır" uyarısında bulunuyor.



    D VİTAMİNİ EKSİK OLMASIN
    İlerleyen yaş, menopoz, genetik faktörler, kalsiyum, D vitamini eksikliği ve hareketsiz yaşam kemik erimesi riskini artırıyor. Dr. Turan, "Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması olarak tanımlanır. Östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir. Çünkü östrojen hormonu, kemikler üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Erken menopoza girilmesi veya ameliyatla yumurtalıkların alınması da aynı şekilde kemik erimesi ihtimalini artırır. Hastalık ilerlemeden, ağrı ve kırıklara sebep olmadan kemik erimesi tedavisine başvurulmalıdır" bilgisini veriyor.



        DÜZENLİ TEDAVİ ŞART
        Kemik erimesinin erken teşhis ve tedavisi de önem taşıyor. Tedavide kemik kütlesinin korunması, ağrının giderilmesi ve kırık oluşumunun engellenmesi amaçlanıyor. Kemik erimesi tedavisinde kemik yıkımını azaltan ve yapımını artıran çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Ayrıca kalsiyum ve D vitamini destekleri de veriliyor. Tüm ilaç tedavileri mutlaka doktor gözetiminde ve takibinde kullanılması, ilaç tedavilerinin yanı sıra kalsiyumdan zengin sağlıklı bir beslenme de önem taşıyor. D vitamini ve kalsiyum, kemik erimesiyle mücadelede etkili oluyor. Uzmanlar ayrıca düzenli egzersiz yapılmasını öneriyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP-HDP yan yana Aynur Doğan konserinde!
        Haberler Sağlık Kemik erimesi sinsi ilerleyerek, her 3 kadından 1’ini tehdit ediyor! ilerleyen yaş riski artırıyor
            SON DAKİKA