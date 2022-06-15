Kataraktla işimiz yaş! (Sağlık haberleri)

İlerleyen yaş, hastalıkları da bera- berinde getiriyor. Özellikle göz hastalıkları, 50'li yaşlardan sonra kapıyı çalıyor. İlk sırada ise katarakt yer alıyor. Göz merceğinin şeffaflığını kaybedip bulanıklaşması ve buzlu cam haline gelmesiyle oluşan bu hastalık, kişinin görme kapasitesini yavaşlatıyor. Op. Dr. Ercan Sağlam, ilerleyen yaş genetik yatkınlık, diyabet ve guatr gibi hastalıklar, yüksek miyopi gibi durumların katarakta yol açtığını söylüyor.

KANSERE ROKA

Roka, içerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Kemik erimesi hastalığına karşı koruma sağlar. Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi düzenler ve zayıflatır. Göz sağlığını korur.

SİVİLCELERE ARGAN YAĞI

Fas'ın gözbebeği argan yağı, cildi nemlendirir. Yaşlanmayı durdurur. Sivilce problemlerini azaltır. Saçları canlandırır ve kepek sorununu bitirir. Kalp hastalıklarını önler.

AKLIN YOLU PIRASA

Pırasa, kan damarlarını temizler. Kalp krizini önler. Kolesterolü düşürür. İçerdiği K vitamini sayesinde kemikleri güçlendirir. Enfeksiyonla savaşır. Zayıflamaya yardımcı olur.