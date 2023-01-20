Kataraktla işimiz yaş! Düzenli kontrol önem taşıyor

sağlığı ihmale gelmiyor. Genellikle yaşlanma sonucu ortaya çıktığı düşünülen katarakt, bilinenin aksine gençlerde hatta bebeklerde bile görülüyor. Göz Hastalıkları ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, kataraktı yavaşlatmanın mümkün olduğunu ancak hastalığın tek tedavisinin cerrahi olduğunu belirtiyor. Hastalığın belirtileri ve tedavi süreci hakkında bilgilendiriyor.Katarakt, gözün içerisinde bulunan merceğin şeffaflığını kaybetmesi sonucu ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak da göze gelen ışık retina üzerine daha az şekilde düşmeye başlıyor. Renkler canlılığını kaybediyor, görüş açımızda sisli ve buğulu bir görüntü oluşuyor.Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan katarakt, genellikle 40'lı yaşlardan itibaren başlıyor. Genel kanının aksine katarakt sadece yaşlanma nedeniyle oluşmuyor. Nadiren görülse de bebeklerin kataraktlı olarak doğma ihtimalleri de bulunuyor. Genç yaşlarda ise yaşanan travma veya kronik hastalıklara bağlı olarak katarakt ortaya çıkabiliyor.Kronik bir hastalık olan katarakt, zamanla görüş kalitesini düşürüyor. Hastalar araç kullanmakta, gazete okumakta, ekrana bakmakta zorluk yaşıyor. Katarakt yalnızca ameliyatla tedavi ediliyor. Prof. Dr. Göçgil, "Katarakt ameliyatına fakoemülsifikasyon denir. Bu mikrocerrahi teknikte, gözün cam tabakasından göz içine mikrobıçaklarla girilerek merceğin ön zarında bir açıklık oluşturulur ve bu açıklıktan ultrason kullanılarak sertleşmiş mercek küçük parçalara ayrılarak çıkarılır. Temizlenen bu alana net görüşü sağlamak için önceden belirlenen yeni bir göz içi mercek yerleştirilir" diyor.Dr. Nur Acar Göçgil, kataraktın nedenlerini şöyle sıralıyor: Sigara ve alkol kullanımı, güneşe maruz kalma, göz bölgesine alınan darbe, diyabet, radyasyon tedavisi, kortizon ilaçları...ameliyatları sonrasında ortalama dört haftalık bir sürede gözlerin iyileşmesi bekleniyor. Bu süreçte damlalar kullanılıyor. Gözde ikinci bir kez katarakt gelişmiyor.