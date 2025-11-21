Katarakt sadece yaşlılarda görülmüyor

İlerleyen yaş, göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Günümüzde en sık görülen göz hastalıklarının başında ise katarakt geliyor. Göz içerisinde görmeyi sağlayan doğal merceğin zamanla yapısının bozulmasıyla ortaya çıkan bu hastalık bilinenin aksine sadece yaşlılarda değil gençlerde hatta yeni doğan bebeklerde bile görülebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Özkan, kataraktın tek tedavisinin ameliyat olduğunu söylüyor. Şöyle devam ediyor: Artık son teknoloji lazerle katarakt ameliyatı yapıyoruz. Trifokal 3 odaklı mercekleri kullanıyoruz. Bu mercekler eğer göz uygun ise hastanın gözüne yerleştirildiğinde gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmış olur.