Katarakt için lahana

VİTAMİN ve mineral içeriği ile sağlığa pek çok faydası bulunan Brüksel lahanası; obezite, kanser, diyabet ve kalp hastalığına savaş açıyor. Sağlıklı kilo vermeyi sağlayan, kemikleri ve gözleri güçlendiren bu sebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR:

Osteoporoz ve kemik kırıklarını engeller. BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER:

ücudu hastalıklara karşı korur.

KALP DOSTUDUR:

Kalp rahatsızlığı riskini azaltıyor.

SİNDİRİ- Mİ KOLAYLAŞTIRIR: Kabızlığı engeller.

KESKİN GÖZLER: Katarakttan ve göz tansiyonundan korur