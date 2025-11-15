Katarakt için lahana

VİTAMİN ve mineral içeriği ile sağlığa pek çok faydası bulunan Brüksel lahanası; obezite, kanser, diyabet ve kalp hastalığına savaş açıyor. Sağlıklı kilo vermeyi sağlayan, kemikleri ve gözleri güçlendiren bu sebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR:
Osteoporoz ve kemik kırıklarını engeller. BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER:
ücudu hastalıklara karşı korur.
KALP DOSTUDUR:
Kalp rahatsızlığı riskini azaltıyor.
SİNDİRİ- Mİ KOLAYLAŞTIRIR: Kabızlığı engeller.
KESKİN GÖZLER: Katarakttan ve göz tansiyonundan korur