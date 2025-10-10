Karnındaki 45 cm büyüklüğünde kist ameliyatla alındı

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki genç kadın, karın şişliği ve gaz sancısı şikâyetleriyle doktora başvurdu. İlk başvurduğu merkezde sorunun sindirim sisteminden kaynaklı olduğu düşünülerek kendisine diyet programı önerildi. Ancak şikâyetleri aylar içinde artınca başka bir merkezde yapılan detaylı muayenede karnında 45 santimetre büyüklüğünde ve 5 kilogram ağırlığında kist tespit edildi. Genç kadının başarılı operasyonla karnındaki kist alınarak, doğurganlık şansı korundu. Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Şen, "Geç fark edilmesinin nedeni hareketsiz yaşam tarzı. Yıllık kontroller yapmak şart" dedi.





24 yaşındaki hasta, "Yeni evliydim, çocuk sahibi olamayacağım diye çok korktum" dedi.