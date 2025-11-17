Karbonhidrat ve şekeri kesin egzersiz yapın balık tüketin

Sağlıklı bir hayatın yolu sağlıklı sindirim sistemine sahip olmaktan geçiyor. Bunların başında safra kesesi geliyor.

Sindirim için oldukça önemli bir yere sahip olan ve armut benzeri bir görünümü bulunan safra kesesiyle ilgili sorunlar uzun yıllar fark edilebiliyor. Bu durum, karaciğer ve pankreasa zarar veriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mahir Kırnap, safra kesesi hastalığının yol açtığı şikayetler, tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.





ATEŞ VE SARILIK

Oldukça sinsi ilerleyen safra kesesi hastalıkları, ilk evrelerde belli bir şikayete yol açmıyor. Ancak uzun yılların sonunda fark ediliyor. Hastalığı işaret eden bulgulardan yola çıkılarak çeşitli görüntüleme yöntemleri ile tanı konulabildiğini aktaran Doç.Dr. Mahir Kırnap, "Safra kesesinde ortaya çıkan pek çok hastalık, karaciğerin çalışmasını doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Dolayısıyla tanı için ilk olarak karaciğer fonksiyon testleri uygulanır.

Kanda, karaciğer fonksiyonlarını gösteren ALT, AST, GGT ve ALP enzimlerinin yüksek olması, karın ağrısı, ateş, sarılık gibi diğer bulgularla birlikte değerlendirilir. Bazı durumlarda karın grafisi ve batın ultrasonografisine ihtiyaç duyulabilir" diyor. Tedavi, kişiden kişiye değişiyor. Hastalıklı kesenin cerrahi olarak çıkarılması en çok tercih edilen yöntem olarak biliniyor. İltihaplı safra kesesi hastalıklarında ameliyat öncesinde belirli bir süre antibiyotik tedavisi gerekiyor. Mevcut enfeksiyon, medikal tedavi ile kontrol altına alındıktan sonra safra kesesi genellikle laparoskopik cerrahi yöntemi ile çıkarılıyor.