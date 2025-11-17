PODCAST CANLI YAYIN

Karbonhidrat ve şekeri kesin egzersiz yapın balık tüketin

Sindirimi sağlayan safra kesesi hastalıkları, ilerleyen süreçte, karaciğere ve pankreasa zarar veriyor. Uzmanlar, tedavi yöntemlerine değiniyor ve uyarıyor:

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Karbonhidrat ve şekeri kesin egzersiz yapın balık tüketin

Sağlıklı bir hayatın yolu sağlıklı sindirim sistemine sahip olmaktan geçiyor. Bunların başında safra kesesi geliyor.
Sindirim için oldukça önemli bir yere sahip olan ve armut benzeri bir görünümü bulunan safra kesesiyle ilgili sorunlar uzun yıllar fark edilebiliyor. Bu durum, karaciğer ve pankreasa zarar veriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mahir Kırnap, safra kesesi hastalığının yol açtığı şikayetler, tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.



ATEŞ VE SARILIK
Oldukça sinsi ilerleyen safra kesesi hastalıkları, ilk evrelerde belli bir şikayete yol açmıyor. Ancak uzun yılların sonunda fark ediliyor. Hastalığı işaret eden bulgulardan yola çıkılarak çeşitli görüntüleme yöntemleri ile tanı konulabildiğini aktaran Doç.Dr. Mahir Kırnap, "Safra kesesinde ortaya çıkan pek çok hastalık, karaciğerin çalışmasını doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Dolayısıyla tanı için ilk olarak karaciğer fonksiyon testleri uygulanır.
Kanda, karaciğer fonksiyonlarını gösteren ALT, AST, GGT ve ALP enzimlerinin yüksek olması, karın ağrısı, ateş, sarılık gibi diğer bulgularla birlikte değerlendirilir. Bazı durumlarda karın grafisi ve batın ultrasonografisine ihtiyaç duyulabilir" diyor. Tedavi, kişiden kişiye değişiyor. Hastalıklı kesenin cerrahi olarak çıkarılması en çok tercih edilen yöntem olarak biliniyor. İltihaplı safra kesesi hastalıklarında ameliyat öncesinde belirli bir süre antibiyotik tedavisi gerekiyor. Mevcut enfeksiyon, medikal tedavi ile kontrol altına alındıktan sonra safra kesesi genellikle laparoskopik cerrahi yöntemi ile çıkarılıyor.


NASIL BESLENMELİ?
Safra kesesini koruyacak beslenme önerileri şöyle sıralanıyor: Kepekli tahıllar, sebze ve meyve gibi lifli yiyecekler yiyin. Balık tüketin. Şekeri yüksek, rafine karbonhidrat içeren yiyecekleri bırakın. Egzersiz yapın.

BUNLARA DİKKAT!

Ani ve hızlı ağırlaşan, karnın sağ üst bölgesinde ağrı

Sırt ağrısı

Sağ omuzda ağrı

Bulantı ve kusma

İdrar renginde koyulaşma

Açık renkli dışkı

Aşırı gaz ve diğer sindirim problemleri

İshal

KADINLAR RİSK ALTINDA

Safra kesesi hastalıkları özellikle kadınlarda sık görülüyor. Diğer risk faktörleri ise şöyle sıralanıyor:

40 yaşın üzerinde olmak

Aşırı kilolu olmak

Hareketsiz yaşam

Liften fakir diyet

Ailede safra taşı öyküsünün bulunması

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
Türk Telekom
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
D&R
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak