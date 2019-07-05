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Karanfilin faydaları nelerdir?

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Temmuz 2019
Karanfilin faydaları nelerdir?

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YEMEKLERE tat ve koku vermek için kullanılan karanfil, cinsel hayatta sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artıran bu baharat, cinsel soğukluğu bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

● Diş ağrısını keser.

Ağız kokusunu giderir.

● Gaz söktürücüdür.

Bedenin ve zihnin yorgunluğunu giderir.

● Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir.

Bağışıklığı güçlendirir.

● İştah açar.

Hazmı kolaylaştırır.

● Mideye ve göğse kuvvet verir.

Balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser.

● İshale iyi gelir.

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