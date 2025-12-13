PODCAST CANLI YAYIN

Kanserle savaş mutfakta başlıyor

Sağlıklı beslenme, kansere savaş açıyor. Dr. Meltem Selam, balık, limon ve yeşil çayın faydalarına değiniyor...

Sağlıklı beslenme, hayatın tüm evrelerinde önem taşıyor. Günümüzde sıkça yaşanan yapılan beslenme yanlışları ise hastalıklara davetiye çıkartıyor.
Bunların başında kanser geliyor! Araştırmalar doğru beslenerek kanserden korunmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Dr. Meltem Topalgökçeli Selam, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini, en az 2 litre su içilmesini, yumurta, tavuk, balık, süt, yoğurt, peynir gibi gıdaların sofradan eksik edilmemesini öneriyor. Kanserle savaşan 6 besini sıralıyor:

Soya ürünleri: Fitoostrojen etkisi ile antikanser etki gösterir. Ancak meme kanseri tedavisi görenlerin tüketmemesi önerilir.
OMEGA-3: Tümör büyümesini önler. Uskumru, ringa balığında mevcuttur.
Keten tohumu: Vücuda hormon benzeri etkilere sahip çok yoğun bir fito-östrojen kaynağıdır.
Yeşil çay: Prostat ve karaciğer kanserine karşı korur.
Turunçgiller: Limon, portakal, mandalinayı içerir.
Cilt, karaciğer, akciğer kanserine karşı etkilidir.
Kırmızı meyveler: Kanserli hücreleri küçültür.

