Kalp ve damar hastalığının çaresi zengin ve sağlıklı beslenme

Kalp ve damar hastalıkları, dünyada ve Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıkları oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, kalp ve damar hastalıkları için bilinmesi gerekenleri Takvim'e anlatıyor: İyi hekim hastalığı önler. Kötü hekim hastalığı tedavi etmeye çalışır. Hastalıklarla uğraşmak yerine koruyucu önlemler alarak hastalıkları önlemek çok daha kolay ve masrafsızdır. Yaş, ailede kalp damar hastalığının var olması, şeker hastalığı, stres, şişmanlık, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği (LDL yüksekliği, HDL düşüklüğü), fazla alkol, kontrolsüz doğum kontrol hapı kullanma (özellikle sigara ile birlikte), erken menopoz, hareketsizlik en önemli risk faktörleridir. Bu faktörlerin neredeyse hepsi ise kötü beslenme alışkanlıkları sonucu ortaya çıkar.



BESLENMEYLE OLAN İLİNTİSİ NEDİR?

Kalp damar hastalıkları çocukluk döneminde başlar. Kötü beslenme alışkanlıkları özellikle doymuş ve trans yağ, işlenmiş toksik gıdalar, früktozdan zengin mısır şurubundan yapılmış market ve fırın ürünleri, aşırı tuz ve az lif tüketimi ile ilişkilidir. Stres ve hareketsizlik bu kötü beslenme alışkanlıklarının etkilerini daha da arttırmaktadır. Korunma çocukluk döneminde başlayıp bütün yaşam boyunca devam ettirmesi gereken bir yaşam tarzı ile mümkündür. Çocukluk dönemindeki kötü beslenme şartları kalp damar hastalıkları yanı sıra erişkin kanserlerinin de en önemli nedenidir. Trans yağlar bitkisel yağların aşırı ısıtılması ve hidrojenizasyonu ile ortaya çıkan işlenmiş içinde trans yağ ve diğer kanserojen bileşikleri var olduğu yağlardır. Trans yağlar kalp damar sistemini en fazla tehdit eden faktörlerden biridir.



YASAKLANMASI GEREKEN BESİNLER NELER?

Kızartma yağlarından sakınılmalıdır. Yemekler mümkünse haşlama, buğulama, ızgarada pişirme şeklinde olmalıdır. Kızartma yapılacaksa düşük ısı ve zeytinyağı tercih edilmelidir. Fast food yiyecek satan yerlerde, otellerde, tatil köylerinde, büyük restoranlarda kızartma yağı ile hazırlanmamış yiyecekler yemeye dikkat edilmelidir. Kızartma yağları toksiktir ve tıpkı sigara gibi bol miktarda kanserojen bileşik içerir. Beslenme alışkanlığında ilk terk edilmesi gereken kızartma yağlardır. Marketlerdeki etiketler okunulmalıdır. Kalorisi; doymuş yağ, trans yağ, glüten, früktoz şurubu içerip içermediği kontrol edilmelidir. Fabrikalarda ve tezgahlarda imal edilen, yapay, ambalajlı, üzerinde son kullanma tarihi olan gıdalar değil; doğal pazarlarda satılan sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Normal bir kişide tansiyon 120/80mm/Hg'yi geçmemelidir. İnsülin direnci ile yakın alakası olan bel çevresi ölçümü kadınlarda 80, erkeklerde 94 cm'i geçmemelidir. Sigara endotele en fazla zarar veren kötü alışkanlıklardan biridir. Günde 30-45 dk sürecek tempolu bir yürüyüş, yüzme gibi fiziksel aktivitelerde damar sağlığı için son derece önemlidir.

BESLENME DÜZENİ NASIL OLMALIDIR?

Bitkisel ürünlerle dengeli bir beslenme kalp damar sağlığı için koruyucudur. Başta yeşil yapraklı sebzeler olmak üzere her türlü sebze sınırsız olarak tüketilebilir. Günde 4-5 porsiyon meyve mutlaka tüketilmelidir. Sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme düzeni bol miktarda antioksidan, antikanserojen mikro besin ve lif sağlar. Fazla olmamak üzere kuruyemişler (ceviz, badem, fındık, fıstık), kuru baklagiller ve çok az miktarda (günde 3 dilim) tam tahıllı ekmek sağlıklıdır. Bu beslenme düzeni %20 kadar sağlıklı yağ içerir. Hayvansal ürünler (et, süt, peynir, krema, dondurma, tereyağı, salam, sosis, sucuk) diyette az miktarda yer almalıdır. Hayvansal ürünlerde var olan doymuş yağ, kolesterol, yağda eriyen toksinler sağlığa zarar verebilir.