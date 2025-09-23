Kalp sağlığının yolu egzersizden geçiyor

PODCAST CANLI YAYIN
Kardiyoloji Uzmanı Murat Şener, sağlıklı kalple egzersizin arasındaki bağa değiniyor. Özellikle koşu, yüzme ve kardiyo sporlarının kalbi güçlendirdiğini belirtiyor. Ancak ağırlık kaldırma egzersizlerini önermiyor.

Kardiyoloji Uzmanı Murat Şener, sağlıklı kalple egzersizin arasındaki bağa değiniyor. Özellikle koşu, yüzme ve kardiyo sporlarının kalbi güçlendirdiğini belirtiyor. Ancak ağırlık kaldırma egzersizlerini önermiyor. Çünkü ıkınma, yüksek tansiyonu olan birinde aort damarında genişlemeye veya yırtılmaya yol açıyor. Düzenli egzersiz, kalp hastalığının erken teşhis edilmesini sağlıyor. Yokuş ya da merdiven çıkarken göğüste yaşanan ağrı ve sıkışmanın ihmal edilmemesi gerekiyor. Şikayetlerin artması halinde uzmana başvurmak gerekiyor.

