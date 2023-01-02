Kalp sağlığı ihmale gelmiyor! Uzmanlar alınması gereken tedbirleri sıralıyor





KABIZLIĞI BİTİREN REÇETE

Yanlış beslenme alışkanlıkları, en çok sindirim sistemine zarar veriyor. Buna bir de hareketsizlik eklendiğinde kabızlık kaçınılmaz oluyor. Günümüzde hemen her yaşta görülen ve neden olduğu karın şişliğiyle yaşam kalitesini düşüren kabızlığın ihmal edilmemesi gerekiyor. Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu, kabızlıktan korunmanın ilk yolunun düzgün beslenme olduğunu belirtiyor. "Kabızlık sıvının yetersiz alınması, posanın az tüketilmesi, hareketin az olması sonucu görülür. Mevsim sebzeleri ve meyvelerinin kabuklu tüketilmesi gerekir" diyor. Alınması gereken önlemleri sıralıyor: Bağırsak sağlığı için florayı düzenleyici yararlı bakterilerden oluşan özellikle probiyotik kaynaklarıyla beslenmeye yer verilmelidir. Yoğurt, kefir gibi gıdalar beslenmede önemli yer tutar. Düzgün bir beslenme profili kurmak çok önemli, bu tarz durumlarda tedavi için diyetisyen hekime başvurulmalıdır.



YAŞAM KOÇU AYRAN

Türk mutfağının geleneksel içeceklerinden ayran, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. İçerdiği C ve K vitaminleri sayesinde hastalıklara karşı koruyor. Faydaları sıralanıyor:

Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.

Sindirirm sistemini güçlendirir. Hazımsızlığı bitirir.

Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılar. Kemikleri güçlendirir.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

Kan basıncını ve kolesterolü dengeler.

Mide asidini düzenler. Reflüyü önler.

Cildi temizler ve gençleştirir.



ÖKSÜRÜĞE ÇARE YUMURTAYA BAK SİYAH TURP

Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarında yerini alana siyah turp, şifa dağıtıyor. Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde etkili olan bu sebze, solunum yollarını temizliyor. Böbrek ve safra kesesinde oluşan taşların atılmasına yardımcı oluyor. Tiroit hormonlarını düzenliyor. Lifli içeriği sayesinde bağırsakları temizliyor. Antioksidan etkisi gösteren siyah turp, cilt lekelerini yok ediyor. Düzenli tüketimi, saçları besliyor.



SALEP ZAMANI

Kış dendiğinde akıllara ilk gelen içeceklerden olan salep, ağızları tatlandırıyor. Hem içimizi ısıtıyor hem de vücuda güç veriyor. Uzmanlar, salebin faydalarını sıralıyor:

Kabızlık ve şişkinliği giderir.

Hemoroit şikayetlerinin azalmasına yardımcı olur.

Hafızayı ve zihni güçlendirir.

Öksürük ve bronşiti giderir

Adet düzensizliklerine iyi gelir.

Cinsel gücü artırır. İsteksizliği bitirir.

Yağ yakma hızını artırır.

Vücudun ısınmasına yardımcı olur.

Sindirimi kolaylaştırır.



YUMURTAYA BAK

Avustralyalı bilim adamları, keskin gözlere sahip olmanın sırrını araştırdı. Sonuç, yankı uyandırdı. Yıllardır 'Havuç gözleri güçlendirir' sözü tarihe karıştı. Havuç, yerini yumurtaya kaptırdı. Araştırmaya göre 50 yaşından sonra keskin gözlere sahip olmanın yolu haftada 4 yumurta yemekte saklıydı. Korneayı ve göz damarlarını besleyen yumurtanın yaşa bağlı görme kayıplarından koruduğu saptandı.



AĞRI KESİCİ LAVANTA

Güzel kokulu lavanta, depresyonu önler. Boğaz şişkinliğini alan lavanta, idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Saçların dökülmesini durduran lavanta, baş ağrısını hafifletir.



İKİ GÖZÜM MISIR

Karaciğer yağlanmasını engelleyen mısır, kolesterolü düşürür. Kansızlığa iyi gelir. Hazımsızlığı giderir. Katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlar.



FESLEĞEN AŞKINA

Güzel kokulu fesleğen, meme ve cilt kanserine karşı korur. Aşk hayatında sorun yaşayanlara da umut olur. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırır.

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