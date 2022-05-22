Kadınların kabusu meme kanseri günümüzde gençleri de tehdit ediyor!





KANSER HIZLA YAYILIR

Dr. Şen, "Erken teşhis çok önemli, erken teşhis edilemediğinde hastalar gençlerde özellikle daha geç dönemde başvurabiliyor. Ne yazık ki geç gelen hastalarımız hala çok var. Bazen de hasta korkudan saklıyor ve doktora gitmiyor. Bir çürüme meydana gelene kadar o ülseri halden, kabuklanmadan, kokudan rahatsız olana kadar doktora gitmeyen hastalarımız var. Bazen son dönem hastalıkla geliyorlar, uzak organ metastazı dediğimiz yayılımları oluyor vücutta o durumlarda seçeneklerimiz biraz daha azalıyor. O yüzden erken teşhis en önemli faktör" diyor.