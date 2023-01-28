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    Kadınların kabusu çikolata kisti! Adet sancısı ve kısırlığa yol açıyor

    Kadınların kabusu çikolata kisti, doğurgan dönemde görülüyor! Adet sancısı ve kısırlığa yol açıyor. Çiftlerde aşk hayatını bitiriyor! Uzmanlar ise uyarıyor: 30 yaşından önce anne olun

    Çikolata kisti aşkın katılı

    Kadın hastalıkları, yol açtığı şikayetlerle hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de çocuk sahibi olmayı engelliyor. Özellikle çikolata kisti olarak bilinen endometriozis sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Rahim içi zarının rahim dışında vücudun herhangi bir yerinde oluşmasıyla ortaya çıkıyor. Sebebi tam olarak bilinmeyen bu hastalık, üreme dönemindeki her 10 kadından 1'ini tehdit ediyor! Op. Dr. Nevin Altuncu Numanoğlu, endometriozisin nedenleri belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.



    ŞİDDETLİ AĞRI VARSA
    Endometriozis, en sık yumurtalıklar, karın zarı, rahmin ön, arka, yan kısımları ile bağırsaklar ve ameliyat kesi yerlerinde oluşuyor. Bazen, yumurtalıklarda çikolata kisti olarak sezaryen sonrası dikiş yeri gibi vücudun herhangi bir yerinde de ortaya çıkabiliyor. Alt karın ağrısı, ağrılı adet, cinsel ilişki sırasında ağrı ve korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamama gibi şikayetlere yol açıyor.



    NEDENİ BİLİNMİYOR
    Kesin nedeni henüz bilinmiyor. Ancak birinci derece akrabasında endometriozis olan kadınlarda, rahminde yapısal anormallik bulunanlarda, ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapanlarda veya hiç doğum yapmayanlarda kadınlarda risk artıyor!



        TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
        Hastalıkta, tedavinin uzmanlaşmış hekimlerde yapılması gerekiyor. Kişiye özel belirlenecek tedavi planı ve düzenli kontrollerle ömür boyu yakından takip edilmesi gerekiyor. Tedavisi hastalığın yaygınlığı, seviyesi, bulguları ve gebelik düşünülüp düşünülmemesine göre değişiklik gösteriyor. İlaç tedavisi, ameliyat ya da her iki yöntem de uygulanabiliyor. Gebelik planı varsa; yaş ve yumurtalık kapasitesi değerlendirilerek tedavi planlanıyor. Doğum kontrol hapları kistin büyümesi ve ağrının baskılanmasına yardımcı oluyor.İlaca cevap vermeyen ağrılarda cerrahi tedavi uygulanır.



        ÇOK SİNSİ!
        Endometrioz, şiddetli ağrıyla belirti veriyor. Pelvik veya alt karın ağrısı, adetlerde ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı, bağırsak hareketleri ve dışkılama sırasında ağrı ile de kendisini belli ediyor. Bazen hiç belirti vermeden sinsi ilerliyor ve kontrollerde tesadüfen teşhis ediliyor.

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        Haberler Sağlık Kadınların kabusu çikolata kisti! Adet sancısı ve kısırlığa yol açıyor
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