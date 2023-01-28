Kadınların kabusu çikolata kisti! Adet sancısı ve kısırlığa yol açıyor

Kadın hastalıkları, yol açtığı şikayetlerle hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de çocuk sahibi olmayı engelliyor. Özellikle çikolata kisti olarak bilinen endometriozis sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Rahim içi zarının rahim dışında vücudun herhangi bir yerinde oluşmasıyla ortaya çıkıyor. Sebebi tam olarak bilinmeyen bu hastalık, üreme dönemindeki her 10 kadından 1'ini tehdit ediyor! Op. Dr. Nevin Altuncu Numanoğlu, endometriozisin nedenleri belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.
ŞİDDETLİ AĞRI VARSA
Endometriozis, en sık yumurtalıklar, karın zarı, rahmin ön, arka, yan kısımları ile bağırsaklar ve ameliyat kesi yerlerinde oluşuyor. Bazen, yumurtalıklarda çikolata kisti olarak sezaryen sonrası dikiş yeri gibi vücudun herhangi bir yerinde de ortaya çıkabiliyor. Alt karın ağrısı, ağrılı adet, cinsel ilişki sırasında ağrı ve korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamama gibi şikayetlere yol açıyor.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Kesin nedeni henüz bilinmiyor. Ancak birinci derece akrabasında endometriozis olan kadınlarda, rahminde yapısal anormallik bulunanlarda, ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapanlarda veya hiç doğum yapmayanlarda kadınlarda risk artıyor!