Kadınların kabusu çikolata kisti! Adet sancısı ve kısırlığa yol açıyor





TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

Hastalıkta, tedavinin uzmanlaşmış hekimlerde yapılması gerekiyor. Kişiye özel belirlenecek tedavi planı ve düzenli kontrollerle ömür boyu yakından takip edilmesi gerekiyor. Tedavisi hastalığın yaygınlığı, seviyesi, bulguları ve gebelik düşünülüp düşünülmemesine göre değişiklik gösteriyor. İlaç tedavisi, ameliyat ya da her iki yöntem de uygulanabiliyor. Gebelik planı varsa; yaş ve yumurtalık kapasitesi değerlendirilerek tedavi planlanıyor. Doğum kontrol hapları kistin büyümesi ve ağrının baskılanmasına yardımcı oluyor.İlaca cevap vermeyen ağrılarda cerrahi tedavi uygulanır.