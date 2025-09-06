PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kadınları tehdit eden haşimato hastalığına dikkat: Halsizlik ve kas ağrısıyla ortaya çıkıyor

Bağışıklık sisteminin tiroit bezine saldırmasıyla gelişen haşimato, hormon eksikliğine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erbağ, hastalığın özellikle 30-40’lı yaşlardaki kadınları etkilediğini belirtiyor. Doğru tedavi ve yaşam tarzı değişikliğiyle şikayetler kontrol altına alınabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
Kadınları tehdit eden haşimato hastalığına dikkat: Halsizlik ve kas ağrısıyla ortaya çıkıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bir otoimmum tiroit hastalığı olarak bilinen haşimato, bağışıklık sistemimizin tiroit bezine saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Tiroit bezinde bir harabiyet oluşturmasına bağlı olarak tiroit hormon eksikliği, tiroit kanseri ve lenfoma riskini arttırıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erbağ, genellikle 30 ila 40'lı yaşlarda ortaya çıkan bu hastalığın kadınları tehdit ettiğini söylüyor.

Erbağ, "Haşimato teşhisi iki parametreyle konulur. İlk parametremiz kandan baktığımız otoimmum belirtilerdir. Anti TPU ve anti TG dediğimiz iki kan testi ve tiroit ultrasonu yapılır. Halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, yaygın kas ağrıları, eklem ağrıları olan kişiler haşimato açısından risk altındadır." diyor.

Tedaviyle ilgili de şu bilgileri veriyor: ''Öncelikle tiroit hormon ilacı verilir. Tedavi sadece bundan ibaret değildir. Hastanın hayat tarzını değiştirmesi gerekir.''

Halsizlik ve kas ağrısıyla belirti veren haşimato, kadınları tehdit ediyor. Doğru tedavi, hastalığın yol açtığı şikayetleri azaltıyor. Yaşam kalitesini yükseltiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP’nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i desteklememi istedi
Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete’de! Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni isim
Can Borcu
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...’’
YSK açıkladı: İstanbul’daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Fatih Aydın’ın ölüm sebebi ne? Esra Erol canlı yayında otopsi raporunu açıkladı: İncelenen kemiklerde...
Şehidimiz var! Polis Memuru Mustafa Karapınar silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018’de şehit olmuş
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: CHP’yi adliye koridorlarından kurtaracağız
Trump imzayı attı! Pentagon’un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar’dan CHP’ye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptı
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?