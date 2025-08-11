Kadınlar bu soruna dikkat! Erkeklere oranla 10 kat fazla görülüyor... Uzmanından uyarılar

İdrar kaçırma, ani idrar yapma ihtiyacı, gece idrara kalkma ve hafif sızıntılar gibi şikayetlerle başlıyor. Zamanla kronik pelvik ağrısına ve idrar yolu enfeksiyonlarına doğru ilerliyor. Erkeklerde yüzde 3-5 civarında teşhis edilen idrar kaçırma kadınlarda 8-10 kat daha fazla görülüyor. Ülkemizde kadınların yüzde 30-35'inde görülen idrar kaçırma, hayat kalitesini ciddi boyutlarda düşürebiliyor. Öyle ki kadınlar sosyal ortamlara katılmaktan, gülmek veya kahkaha atmaktan, öksürmekten ve hapşırmaktan bile çekinir hale geliyor. Çok sıvı tüketilmesi, kafein ve alkol tüketiminin artışı, fiziksel aktivitelerin yoğunlaşması ile havuz ve deniz gibi idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilecek etkenler, kadınlarda idrar kaçırma sıklığını arttırıyor. Tedaviyle sorun tamamen düzelebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Özgüç Takmaz, kadınlarda idrar kaçırmanın erkeklerden daha sık görülmesinin pek çok nedeni olduğunu vurguluyor. Başlıca etkenleri şöyle özetliyor:



STRES KASILMAYA YOL AÇIYOR

Anatomik farklılık: Kadınlarda mesane ile idrarın yapıldığı delik arasının erkeklere göre çok daha kısa olması.

Hamilelik ve doğum: Hamilelikte büyüyen rahim, mesaneye baskı yapıyor ve pelvik taban kaslarını zayıflatıyor. Normal doğum da pelvik taban kaslarını ve sinirlerini zedeleyerek idrar kontrolünü azaltıyor. Ancak bu durum normal doğum yapan her kadında idrar kaçırma gelişeceği anlamına gelmiyor.

Stres ve kaygı: Kadınlarda daha yaygın görülen stres ve kaygı mesane kaslarının kasılmasına yol açarak idrar kaçırmayı tetikleyebiliyor.

ÖNLEMİNİZİ ALIN

Kegel egzersizleri yapın: Pelvik taban kaslarınızı güçlendirmek için düzenli olarak kegel egzersizleri yapın.

Kilo verin: Fazla kilo pelvik taban kaslarına ve mesaneye ekstra baskı yapabiliyor. Dolayısıyla ideal kilonuzda kalmaya dikkat edin.

Lifli gıdalar tüketin: Kabızlık, pelvik taban kaslarına baskı yaparak idrar kaçırmaya neden olabiliyor. Kabızlığı önlemek için lif açısından zengin gıdalar tüketmeye özen gösterin.

Planlı tuvalete gitmek önemli: Mesane eğitimi ile belirli aralıklarla tuvalete gitme alışkanlığı edinin.

Sıvı alımınızı düzenleyin: Gece idrara kalkmayı azaltmak için yatmadan önce sıvı alımın



