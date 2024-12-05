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Kabızlığı bitiren reçete

Yanlış beslenme alışkanlıkları, en çok sindirim sistemine zarar veriyor. Buna bir de hareketsizlik eklendiğinde kabızlık kaçınılmaz oluyor. Günümüzde hemen her yaşta görülen ve neden olduğu karın şişliğiyle yaşam kalitesini düşüren kabızlığın ihmal edilmemesi gerekiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Kabızlığı bitiren reçete

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Yanlış beslenme alışkanlıkları, en çok sindirim sistemine zarar veriyor. Buna bir de hareketsizlik eklendiğinde kabızlık kaçınılmaz oluyor. Günümüzde hemen her yaşta görülen ve neden olduğu karın şişliğiyle yaşam kalitesini düşüren kabızlığın ihmal edilmemesi gerekiyor. Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu, kabızlıktan korunmanın ilk yolunun düzgün beslenme olduğunu belirtiyor. "Kabızlık sıvının yetersiz alınması, posanın az tüketilmesi, hareketin az olması sonucu görülür. Mevsim sebzeleri ve meyvelerinin kabuklu tüketilmesi gerekir" diyor. Alınması gereken önlemleri sıralıyor: Bağırsak sağlığı için florayı düzenleyici yararlı bakterilerden oluşan özellikle probiyotik kaynaklarıyla beslenmeye yer verilmelidir. Yoğurt, kefir gibi gıdalar beslenmede önemli yer tutar. Düzgün bir beslenme profili kurmak çok önemli, bu tarz durumlarda tedavi için diyetisyen hekime başvurulmalıdır.

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