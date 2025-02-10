Kabızlığı adım adım yenin!

Tıbbın babası Hipokrat, tüm hastalıkların bağırsakta başladığını söylüyor. Sindirim sıkıntısı ise günümüzde hemen herkesin yakındığı şikayetler arasında yer alıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, bağırsakta oluşan bir sıkıntı yüzünden tüm vücudun hastalanabileceğine dikkat çekiyor. Haftada iki defa veya daha az büyük tuvalete çıkılıyorsa bunun kabızlık olduğunu dile getiriyor.

Yetersiz lif alımı, hareketsizlik ve az su tüketiminin kabızlığa yol açtığını söyleyen Dyt. Öztürk, "Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek gerekir. Posa, meyvenin kabuğunda ve kabuğa yakın kısmında bulunur, bu nedenle meyveleri soymadan kabuklarıyla tüketmek gerekir. Haftada 2 veya 3 kez kuru baklagil yemeği tüketilebilir. Her gün en az 30-40 dakika yürüyüş veya egzersiz yaparak bağırsaklarınızı çalıştırabilirsiniz" diyor.