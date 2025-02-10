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Kabızlığı adım adım yenin!

Tıbbın babası Hipokrat'ın "tüm hastalıklar bağırsakta başlar" sözünden yola çıkan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, bağırsak sağlığının vücut üzerindeki büyük etkilerini vurguluyor. Haftada iki kez veya daha az büyük tuvalete çıkmanın kabızlık belirtisi olduğunu belirten Öztürk, sindirim sıkıntılarının önemine dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Kabızlığı adım adım yenin!

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    Tıbbın babası Hipokrat, tüm hastalıkların bağırsakta başladığını söylüyor. Sindirim sıkıntısı ise günümüzde hemen herkesin yakındığı şikayetler arasında yer alıyor.

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, bağırsakta oluşan bir sıkıntı yüzünden tüm vücudun hastalanabileceğine dikkat çekiyor. Haftada iki defa veya daha az büyük tuvalete çıkılıyorsa bunun kabızlık olduğunu dile getiriyor.

    Yetersiz lif alımı, hareketsizlik ve az su tüketiminin kabızlığa yol açtığını söyleyen Dyt. Öztürk, "Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek gerekir. Posa, meyvenin kabuğunda ve kabuğa yakın kısmında bulunur, bu nedenle meyveleri soymadan kabuklarıyla tüketmek gerekir. Haftada 2 veya 3 kez kuru baklagil yemeği tüketilebilir. Her gün en az 30-40 dakika yürüyüş veya egzersiz yaparak bağırsaklarınızı çalıştırabilirsiniz" diyor.

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