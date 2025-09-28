PODCAST CANLI YAYIN

İşte turuncunun sırrını çözen araştırma

Bilim insanları, havuca turuncu rengini veren ve A vitamini kaynağı olan karotenoidleri düzenleyen 3 çekinik geni keşfetti.

Giriş Tarihi:
ABD'nin Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi ve Wisconsin-Madison Üniversitesi bünyesindeki bilim insanlarının ortak yürüttüğü araştırma kapsamında 600'den fazla havucun genomlarının yanı sıra yetiştirildiği geçmiş dönemler incelendi. Araştırmacılar, sebzedeki A vitamininin öncüsü olan ve havuca turuncu rengini veren karotenoidleri düzenleyen 3 spesifik gen bulunduğunu ve hepsinin çekinik olması gerektiğini keşfetti. Göz sağlığını destekleyen havuç, kanser riskini azaltır. Cilt sağlığını korur. Saçların uzamasını sağlar.

