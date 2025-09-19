İşte enfeksiyona karşı 6 adım...

3- GRİP AŞISI YAPTIRIN:

Grip aşısı kış sezonu öncesinde çocukları gripten korumada önemli bir rol oynamaktadır. Grip aşısı, grip sonrası ortaya çıkabilecek kulak iltihabı ve zatürre gibi komplikasyonları da önler.



4- BU EŞYALARIN KİŞİYE ÖZEL OLDUĞUNU ANLATIN:

Çocuklar sınıfta birbirlerinin eşyalarını kullanmamalıdır. Aksi halde bulaş ağız yoluyla kolaylıkla olacaktır.



5- HASTA İSE OKULA GÖNDERMEYİN:

Çocukların hastayken kreşe götürülmemesi ve okula gönderilmemesi, kapalı alanlarda enfeksiyonların yayılmasını büyük ölçüde azaltır. Ailelerin buna çok dikkat etmesi gerekir. Gerekirse maske kullanılmalı ve maske dört saatte bir değiştirilmelidir.



Enfeksiyona karşı ʺ6 adımʺ (AA)



6 - GELİŞİGÜZEL VİTAMIN VE MİNERAL TAKVİYESİ KULLANMAYIN:

Ebeveynler çocuklarının bağışıklığını kuvvetlendirmek için; internetten, sosyal medyadan ya da arkadaş çevresinden duyduklarıyla takviye ürünler kullandırabiliyorlar. Oysa çocuğun kan testi ile değerlerine bakılarak, vitamin ve mineral takviyesine gerek görüldüğü durumda doktor önerisiyle başlanmalıdır. Aksi taktirde fayda yerine çok ciddi zararlara yol açabilir.



Çocuklar sınıfta kalemleri ağıza değdirmemek ve elleri gün içinde özellikle ağız ve gözlere sürmemek de çok önemlidir.