Hipotiroidi aileden miras! Dikkat halsizliğe ve unutkanlığa yol açıyor

Boynun ön kısmında kelebek şeklinde bir iç salgı bezi olan tiroit bezleri, vücuttaki tüm sistemin fonksiyonlu çalışmasını saplıyor. Bu bezin ürettiği hormonlarda yaşanan herhangi sorun, tüm bedeni etkiliyor. Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Bozkırlı, kadınlarda daha sık görülen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.







'ANA KIZ' HASTALIĞI

Tiroit hormonlarının vücutta yeterli düzeyde bulunmamasına hipotiroidi deniyor. Kadınlarda 8-10 kat daha sık görülen ve genetik etkisi nedeniyle halk arasında 'ana-kız hastalığı' olarak adlandırılıyor. Toplumda sık rastlanan şikayetlere yol açması nedeniyle tanı konması geciktiriliyor. Prof. Dr. Bozkırlı, "Toplumda en sık görülme sebebi 'hashimoto tiroiditi' adı verilen tiroit bezinin kronik, ilerleyici ve zamanla tiroit dokusunun harabiyetine neden olan iltihabi hastalığıdır" diyor.







BU YAŞLARDA RİSK FAZLA

Hemen her yaşta görülmesine rağmen 30-50 yaş arası kadınlarda risk artıyor. Hastalığın erken evrelerinde tiroit hormonları normal seviyelerde olup, tiroit bezinde guatr olarak isimlendirilen büyüme meydana geliyor. Hastalık ilerledikçe hormon seviyelerinde azalıyor, tiroit bezi boyutlarında da küçülme meydana geliyor. Prof. Dr. Bozkırlı, hipotiroidinin diğer sebepleri arasında; tiroide yönelik cerrahi girişimler, bazı tiroit hastalıklarında uygulanan radyoaktif iyot tedavisi, boyna yönelik radyoterapi öyküsü, bazı kanser tedavileri) ve diğer bazı tiroidit türlerinin sayılabildiğini de aktarıyor.







UNUTKANLIK, KABIZLIK, DÖKÜLME

Hastalığın başlıca belirtileri şöyle sıralanıyor: Halsizlik-yorgunluk, çabuk yorulma, ellerde-ayaklarda ve göz çevresinde ödem, saçlarda dökülme, seste kalınlaşma, kabızlık, anormal kilo artışı, soğuk ortamlara tahammülsüzlük, aşırı unutkanlık, konsantrasyon ve öğrenme güçlüğü...







TEDAVİSİ ÖMÜRLÜK

Tedavide tiroit hormonu dışardan hazır olarak alınıyor. İlaçların ömür boyu alınması gerekiyor. Ancak yüksek dozda tedavi alanlarda kemik erimesi, düşük dozda tedavi alanlarda kalp damar hastalıkları gibi istenmeyen durumlar görülebiliyor.







HANGİ TESTLER YAPILMALI?

Hastalığa tanı koyma aşamasında kan tetkikleri (tiroit fonksiyon testleri: TSH, T3-T4 hormon düzeyleri ve tiroit otoantikorları: anti tiroglobulin ve anti tiroit peroksidaz) ve tiroit ultrasonografi kullanılıyor.

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