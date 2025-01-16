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Her dört kadından birinin kabusu idrar kaçırmaya dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, idrar kaçırma sorununun özellikle doğum sırasında vajinada meydana gelen rahatsızlıklara bağlı olarak daha fazla görüldüğünü belirtti. Türkiye'de, bu sorun özellikle belli bir yaşın üzerindeki kadınları etkiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Her dört kadından birinin kabusu idrar kaçırmaya dikkat!

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    İdrar kaçırma sorunu, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de belli bir yaşın üzerinden her 4 kadından birini etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, hastalığın özellikle doğum sırasında vajinada meydana gelen rahatsızlıklara bağlı olarak daha fazla ortaya çıkıyor.

    Aydın, "Kadınlarda yaş ilerledikçe üreme organı sarkması ve idrar tutamama sorunlarını ortaya çıkabilir. Ülkemizdeki sıkıntılardan biri birçok hastalıkta olduğu gibi bu sorunda da erken müdahale edilmemesidir" diyor.

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