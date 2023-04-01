Her ağrı fıtık değildir! Uzmanlar uyarıyor: Her ağrının fıtıktan...

Boyun ağrısı, pek çok kişinin günlük hayatta sık karşılaştığı sorunların başında geliyor. Bu ağrıyı yaşayan herkes, 'Acaba fıtık mı' endişesine kapılıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Büşra Değirmenci, yaşanan ağrıların çoğunun kas, bağ dokusu ya da duruş bozukluğundan kaynaklandığını belirtiyor. Şu bilgileri veriyor.





KAS VE TENDONLAR...

Boyun ağrısı oldukça sık görülen bir kas iskelet sistemi hastalığı olarak biliniyor. Çoğu insan, yaşamları boyunca en az bir kez boyun ağrısı problemi yaşıyor. Ancak bunların yaklaşık yüzde 15'i kronik boyun ağrısına dönüşüyor. Boyun ağrısı, farklı anatomik yapılardan ve birçok farklı hastalıktan kaynaklanabiliyor. Boyundaki kaslar, tendonlar, bağlar, servikal sinir kökleri ve faset eklemlerin her biri ağrı kaynağı olabiliyor. Boyun ağrısı denilince akla ilk boyun fıtığı gelse de aslında ağrıların çoğu kas, bağ dokusu ya da duruş bozuklukları kaynaklı ağrılar geliyor.