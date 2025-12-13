PODCAST CANLI YAYIN

Hazımsızlığı hafife almayın

Yanlış beslenme, yoğun yağlı gıdalar ve bilinçsiz ilaç kullanımı sindirim sistemini bozuyor. Uzmanlar, tedavi edilmeyen hazımsızlığın ciddi mide hastalıklarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Hazımsızlığı hafife almayın

Yoğun yağ içeren gıdalar, antibiyotik ve ağrı kesiciler... Tüm bunlar, sindirim sistemini bozan faktörlerin başında geliyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, yanlış beslenme nedeniyle ortaya çıkan hazımsızlığın ciddi mide hastalıklarına neden olduğunu söylüyor. "Hastanın önce sağlıklı bir şekilde diyetini planlıyoruz. Rahatsızlığın temelinde yatan sebebe göre uygun tedaviyi de ilaç tedavisi ile düzenleyeceğiz. Rahatsızlığın sebebini öğrenebilmek için tahlil ve tetkikleri yapıyoruz. Bu hastalık uzun süreli tedavi gerektirir" diye konuşuyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan'a tutuklama talebi | Kaçı rotası deşifre oldu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu! Dışişleri'nden açıklama: Yaralı vatandaşımız var mı?
Skandal iddialar zinciri: Üçlü ilişki ve uyuşturucu iddiası... 'İş ararken kendimi kirli ilişkilerin içinde buldum'
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
Sakarya’da komşu esnafın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam