Hazımsızlığı hafife almayın

Yoğun yağ içeren gıdalar, antibiyotik ve ağrı kesiciler... Tüm bunlar, sindirim sistemini bozan faktörlerin başında geliyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, yanlış beslenme nedeniyle ortaya çıkan hazımsızlığın ciddi mide hastalıklarına neden olduğunu söylüyor. "Hastanın önce sağlıklı bir şekilde diyetini planlıyoruz. Rahatsızlığın temelinde yatan sebebe göre uygun tedaviyi de ilaç tedavisi ile düzenleyeceğiz. Rahatsızlığın sebebini öğrenebilmek için tahlil ve tetkikleri yapıyoruz. Bu hastalık uzun süreli tedavi gerektirir" diye konuşuyor.